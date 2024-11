23 novembre 2024 a

Istituto Superiore Leon Battista Alberti: al via gli Open Day. Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore Statale “Leon Battista Alberti”, Vincenzo Lenzoni, ha inaugurato oggi la stagione degli Open Day. Nel corso della giornata si potranno visitare i laboratori di Moda and Fashion, CAT, Multimediale, Tecnologico, Logico-Matematico, Fisica e Chimica. L’animatore digitale, il prof. Dario Ciotoli, con i docenti di tecnologie informatiche mostreranno tutti gli strumenti in dotazione quali droni e apparecchiature robotiche.

Particolarmente affascinante sarà il percorso dell’indirizzo Moda organizzato nei minimi particolari dalle instancabili professoresse Valeria Magistro e Stefania Cassandro, da sempre punto di riferimento dell’indirizzo Sistema Moda. Il percorso si chiuderà con una sfilata di moda volta alla valorizzazione del Made in Italy attraverso l’esposizione di tessuti e prodotti italiani. Tutti i capi che saranno mostrati sono stati realizzati dagli studenti dell’Istituto Alberti. Sarà possibile visitare il laboratorio di moda altamente tecnologico e dotato di tutti i macchinari per la tessitura e la creazione di capi di alta moda e quello di Chimica dove verrà mostrata la procedura di creazione della viscosa, uno dei materiali più innovativi e sostenibili del settore tessile.

Nella giornata sono in programma diverse sfilate di moda con abiti, musica e coreografie curati nei minimi dettagli dalle studentesse e dagli studenti dell’Alberti.