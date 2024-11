Nasce LabLaw Firm & Company

06 novembre 2024 a

LabLaw Firm & Company, un nuovo modello di eccellenza e innovazione nel diritto e nella consulenza del lavoro e fiscale, si presenta come punto di riferimento per il contenzioso giuslavoristico e guida esperta nella gestione organizzativa, informatica e amministrativa delle risorse umane.

Operativo da gennaio 2025, LabLaw Firm & Company integra le competenze di uno Studio legale e Professionale con le practice di una società di consulenza HR attraverso l’esperienza dei 60 professionisti degli studi LabLaw e ArlatiGhislandi, espande la propria presenza geografica con l’integrazione delle sedi e propone il nuovo servizio di executive interim management per assistere le aziende nei progetti di sviluppo e nei momenti di discontinuità e di crisi di impresa.

LabLaw Firm & Company è il risultato dell'esperienza e dei valori professionali dei quattro soci fondatori: Francesco Rotondi, Massimiliano Arlati, Daniela Ghislandi e Marco Neri. Avvocati, Consulenti del Lavoro e Dottori Commercialisti, e Manager che hanno vissuto e interpretato la gestione delle risorse umane da prospettive diverse, ma complementari ora uniscono le loro competenze per mettere a disposizione delle aziende una gamma completa di servizi innovativi.

L’obiettivo di LabLaw Firm & Company è accompagnare le aziende nella loro quotidianità garantendo servizi ricorrenti e puntuali, assicurare una eccellente assistenza giudiziale e supportare i propri clienti anche nella gestione di operazioni straordinarie. Si posiziona come outstanding leader nella consulenza del diritto del lavoro (giudiziale e stragiudiziale), fiscale, delle relazioni sindacali, industriali, istituzionali e accademiche.

"Con la nascita di LabLaw Firm & Company vogliamo rispondere alle nuove esigenze delle imprese, sul mercato nazionale, internazionale e globale, con soluzioni innovative e personalizzate per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione", ha dichiarato Francesco Rotondi.

"La nostra capacità di lavorare in team fornendo risposte alle esigenze dei clienti in ambito HR rende la nostra realtà particolarmente attraente anche per le aziende internazionali che spesso necessitano di progetti complessi ed evoluti", ha aggiunto Daniela Ghislandi.