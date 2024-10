Corriere dello Sport presenta il docufilm “Eroici! 100 anni di passione e racconti di sport” per celebrare il centenario del quotidiano

17 ottobre 2024 a

Il 20 ottobre 1924 un gruppo di giovani appassionati di sport e giornalismo, guidati dall'ex calciatore Alberto Masprone e da un promettente Enzo Ferrari, fondava una testata destinata a diventare un pilastro per lo sport italiano: il Corriere dello Sport. Lo storico quotidiano festeggia il 20 ottobre il suo centenario, segnato da una passione che ha accompagnato ogni grande impresa sportiva del Paese. Per celebrare questo importante traguardo, Corriere dello Sport presenta il docufilm Eroici! 100 anni di passione e racconti di sport, prodotto da Groenlandia, in collaborazione con Rai Documentari, diretto da Giuseppe Marco Albano e scritto da Shadi Cioffi. Un omaggio che non solo racconta la storia del giornale, ma anche quella dello sport che, da un secolo, anima le sue pagine ogni mattina. Il titolo del film riprende quello della leggendaria prima pagina del 12 luglio 1982, quando l’Italia, vincitrice del Mondiale in Spagna, venne celebrata con il titolo "Eroici!". In quell'occasione, il quotidiano registrò un record storico di vendite con 1.699.966 copie. Il docufilm è un viaggio emozionante attraverso cento anni di imprese sportive, raccontate dalle voci di chi le ha vissute: tre campioni del mondo del 2006, quattro medaglie d'oro olimpiche in discipline come salto in alto, nuoto, pallavolo e scherma, una leggenda del tennis, una dello sci, due dei più grandi allenatori di calcio di sempre, il CT della nazionale di basket, giornalisti, dirigenti e tifosi. La narrazione, affidata alla magnifica voce di Luca Ward, porta lo spettatore in un vortice di emozioni, rendendo omaggio agli eroi dello sport e alla cultura sportiva che ha accompagnato il nostro Paese negli ultimi cento anni. Il film riesce a bilanciare in modo sapiente il racconto degli atleti con quello della storia del quotidiano, custode della memoria collettiva italiana. Eroici! non è solo un documentario sullo sport, ma anche un tributo al giornalismo sportivo, che attraverso le sue parole rende immortali le gesta dei campioni. Oggi, il Corriere dello Sport, da oltre sessant'anni nelle mani della famiglia Amodei, prima con Francesco e ora con Roberto, continua a essere un esempio di imprenditoria italiana guidata da una profonda passione per lo sport e la cultura. Le interviste, introdotte nel racconto dai lanci di un talent d’eccezione, l’attore e doppiatore, Luca Ward, sono indirizzate non solo a campioni e campionesse del mondo dello sport, atleti del calibro di Francesco Totti, Alessandro Nesta, Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi, Paola Egonu, Adriano Panatta, Alberto Tomba, Pecco Bagnaia, Giuseppe Signori, Fabio Cannavaro, Carlo Ancelotti, Josè Mourinho, Arianna Errigo e Gianmarco Pozzecco, ma anche a tifosi d’eccezione come Carlo Verdone e addetti ai lavori eccellenti come Giovanni Malagò e Luca Cordero di Montezemolo e Ivan Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport-Stadio, in modo tale da comporre così un parterre di ospiti in cui possano riflettersi ed emozionarsi tutti gli spettatori, ma che sia allo stesso tempo in grado di condensare cento anni di storia di emozioni spettacolari.