Dalla A alla zampa, Biancofiore sostiene le iniziative di pet therapy ad Ala: “Benefici straordinari da ripetere in tutto il Paese”

24 giugno 2024 a

a

a

Michaela Biancofiore, Presidente del Gruppo Civici d’Italia - Noi Moderati - MAIE ed eletta nel collegio di Rovereto, è raggiante per l’iniziativa “Dalla A alla Zampa” in Trentino. “Sono soddisfatta e orgogliosa che nel mio collegio si propongano iniziative di pet therapy a 360 gradi, soprattutto se queste coinvolgono i più piccoli e più deboli, bambini e anziani. Bene quanto organizzato quindi dalla biblioteca di Ala che permetterà ai bambini, grazie alla proposta delle specialiste Michela Teodoro e Serena De Mattia, che ci tengo particolarmente a ringraziare per il loro lavoro di sensibilizzazione verso il rapporto benefico tra uomo e animale, di leggere in compagnia di un cane”, le parole della senatrice.

Che poi continua: “Iniziativa che verrà riprodotta in ospedali e RSA. L’animale domestico quale soggetto di diritti e non oggetto e il relativo riconoscimento del beneficio del rapporto uomo-animale è una battaglia che porto avanti da anni e in occasione della giornata mondiale del cane in ufficio, che sarà festeggiata il 26 giugno pv, spero che siano molte le aziende e gli uffici, a partire dal parlamento italiano, che vorranno aprirsi ad ospitare animali domestici che comprovatamente sono un supporto psicologico anche nell’ambiente di lavoro. Ringrazio il Ministro Salvini per aver dato concrete risposte alla mia interrogazione parlamentare, anche al Ministro Salvini, circa misure di civiltà nella gestione e accettazione degli animali domestici contrasto all'abbandono. Lui si è subito attivato con l'ANCI e con l'ENAC, per l'accesso degli animali alle spiagge e per il trasporto aereo in condizioni accettabile del pet al seguito, riuscendo già ad ottenere una nuova policy da parte di Ita. Spero che la proposta ‘dalla A alla Zampa’, che avrà certamente un enorme successo, possa essere - chiosa Biancofiore - adottata in tutto il Paese e che le pubbliche amministrazioni e le assemblee legislative si attivino in tal senso, per rendere felici, bambini, anziani, adulti bisognosi di emozioni positive”.