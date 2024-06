In edicola torna Vero, Santini alla direzione

07 giugno 2024 a

a

a

Giovedì 6 giugno 2024 torna in edicola il settimanale Vero, dopo una pausa di qualche mese per un passaggio di consegne tra la vecchia casa editrice e il gruppo romano Ediprojet, che ne ha acquisito la titolarità. Un restyling grafico e di formato, per renderlo un prodotto contemporaneo, e un nuovo direttore al timone del settimanale, che da quasi vent'anni (uscì per la prima volta nel 2005) racconta le storie dei personaggi dello spettacolo e della gente comune con un approccio da amico di famiglia, insieme a tutorial di cucina, economia domestica, faccende di cuore, benessere, cultura e viaggi.



Nicola Santini, volto televisivo delle principali reti italiane, giornalista ed esperto di bon ton, non è nuovo alle pagine di Vero: “Vero è stata la mia palestra quando, ancora nel 2010, muovevo i primi passi nel mondo della cronaca rosa. Per anni ho collaborato portando le mie storie e le confidenze dei personaggi della tv e del cinema su queste pagine che oggi mi somiglieranno un po’ di più”.



La formula di Vero rimane invariata così come è amata dai suoi lettori: un filo diretto con i protagonisti del mondo di cinema, televisione e musica, storie vere, cronaca nera, attualità, cucina, viaggi, salute e moda in una salsa facile da leggere e piacevole da sfogliare. Con qualche novità che rende il settimanale contemporaneo: vicino alle storie che sono le protagoniste del settimanale, pareri di esperti e tutorial per rendere protagonisti anche i semplici spettatori.