Da Pippo Franco a Iva Zanicchi… arriva il film “Il circo delle Meraviglie” diretto da Mario Chiavalin

Una notte di incanto arriva a Nola (NA) e Abano Terme (PD) il 18 Maggio 2024! App Movie e Virgo Holding presentano Il circo delle Meraviglie, che, diretto da Mario Chiavalin e impreziosito da un ricco cast, verrà proiettato in anteprima nazionale - nel giorno della sua uscita in sala - presso lo Space Cinema Nola e il nuovissimo Movie Cinema Abano. Insieme agli esordienti Chiara Boveri ed Erik Triulzi, Remo Girone, Pippo Franco, Iva Zanicchi, Salvatore Misticone, Manuela Metri, il volto delle popolari trasmissioni televisive Colorado e Zelig Time Max Pieriboni, le star circensi Gioia e Ambra Orfei, Antonella Splendore, Miriana Sermini, Alfio Visalli, Melina Arena, Ginevra Orfei e Cristina Castanhito sono i nomi che popolano questo emozionante viaggio in fotogrammi attraverso paesaggi mozzafiato e personaggi indimenticabili. Tutto comincia quando il Circo delle Meraviglie pianta il suo tendone sul piazzale di un immaginario paesino ligure, posto fatto di tradizioni e di magia. Qui nasce l'amore tra l'erede di una grande famiglia circense, Sofia (detta la Principessa Volante) e di Andrea, rampollo di un ricco imprenditore navale. Sofia e Andrea non sono soltanto due innamorati, ma anche il simbolo dell'incontro tra due universi apparentemente agli antipodi che, però, possono invece fondersi, scoprirsi, conoscersi. Il loro sentimento ricorderà agli artisti del Circo quanto possa essere bello mettere radici, e contribuirà a riportare un po' di magia nel cuore di chi, come Giovanni Battista Parodi, ha dimenticato cosa significhi stupirsi.

“Siamo entusiasti di portare Il circo delle Meraviglie al pubblico di Abano Terme, offrendo un'esperienza indimenticabile nel nostro splendido cinema appena inaugurato” dichiara il regista Chiavalin, il quale, qui anche sceneggiatore con il supporto di Luca Arnaù, concretizza una commedia romantica tutta da ridere e destinata a tutta la famiglia che rende la bellezza della Liguria protagonista assoluta della storia con le splendide scenografie di Diano Marina, San Bartolomeo a Mare, Triora, Cervo e Seborga. Fondamentale, infatti, è stata la collaborazione con la Liguria Film Commission. Laura Parietti cura la fotografia, Mauro Tesauro e Simone Viola il montaggio, Matteo Perico e Domenico Colella le scenografie, Elena Novelletto i costumi, Giampiero Sanzari e Marco Roveda l’audio, mentre le musiche sono di Talia Media LTD. Aiuto regia Manuel Galici. Ad Ambra Orfei è stata affidata la direzione artistica de Il circo delle Meraviglie, per la cui anteprima i biglietti sono già disponibili in prevendita e acquistabili all’indirizzo https://moviecinema.it/programmazione-e-acquisto-biglietti o semplicemente inquadrando il QR code presente sui manifesti dedicati all'evento. La magia è appena iniziata! Link trailer: https://www.youtube.com/watchv=7CrN15rx9nk&t=7s&pp=ygUhaWwgY2lyY28gZGVsbGUg bWVyYXZpZ2xpZSB0cmFpbGVy