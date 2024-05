Flo Wachs canta l'amore e commuove anche su TikTok

Rodolfo Valerio Massi 15 maggio 2024 a

Flo Wachs e la musica: un binomio perfetto. Il ventenne, che su Tik Tok va fortissimo, ha commosso il web parlando della sua storia. Sua madre è morta di recente e Flo Wachs - ha deciso di non mollare continuando a cavalcare la musica. Sempre per inseguire i propri sogni. "Voglio usare la mia vita per toccare le persone con la mia musica, per aiutarle a superare i momenti difficili, proprio come lei ha aiutato me. Per questo la maggior parte delle mie canzoni sono un po' più tristi", aveva detto il ventenne a Il Tempo.

Flo Wachs e la musica: il riscatto del giovane cantautore famoso su TikTok

La storia di Flo Wachs viene raccontata da decine e decine di coetanei, tutti GenZ, che sognano un mondo diverso fatto di arte e di pace. Dove, però, difficoltà e sacrifici non mancano. "Ora sono felice”, dice ancora Flo. Merito dell’amore. “Tuttavia, cerco sempre di mettermi in altre situazioni quando scrivo, il che non è particolarmente difficile per me perché ho vissuto davvero molte cose nella mia vita", continua. Flo vuole aiutare tutti con la musica. E tuona, con il sorriso in volto: La cosa più importante è non perdere il controllo e i buoni pensieri. È proprio per questo che mi aggrappo così tanto alla musica".