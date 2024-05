Flo Wachs e la musica: il riscatto del giovane cantautore famoso su TikTok

Rudy Cifarelli 14 maggio 2024 a

Vent'anni. Passione per la musica. Una vita difficile, complessa. Flo Wachs - un ragazzo d'oro che va forte su TikTok- dopo la morte di sua madre capisce l'importanza di inseguire i propri sogni. "Voglio usare la mia vita per toccare le persone con la mia musica, per aiutarle a superare i momenti difficili, proprio come lei ha aiutato me. Per questo la maggior parte delle mie canzoni sono un po' più tristi", racconta il ventenne.

Flo Wachs vuole fare musica, vuole campare di musica (e di arte) dimostrando a tutti - soprattutto a chi vive nelle stesse condizioni - che i problemi e le difficoltà possono essere superate. "Ora sono felice. Anche perché sto vivendo una relazione e lo si può sempre riconoscere nelle mie canzoni. Tuttavia, cerco sempre di mettermi in altre situazioni quando scrivo, il che non è particolarmente difficile per me perché ho vissuto davvero molte cose nella mia vita", continua. Flo vuole aiutare tutti con la musica. E tuona, con il sorriso in volto: La cosa più importante è non perdere il controllo e i buoni pensieri. È proprio per questo che mi aggrappo così tanto alla musica".