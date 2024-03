I segreti del successo nel Real Estate Internazionale: un'intervista con Fabio Bardelli e Antonio Lanari

Francesco Fredella 29 marzo 2024 a

a

a

Il mercato immobiliare internazionale è in continua evoluzione, con opportunità di investimento sempre più allettanti, soprattutto in regioni in forte espansione come il Medio Oriente. In questa intervista esclusiva, abbiamo il privilegio di parlare con due esperti del settore: Fabio Bardelli e Antonio Lanari.

Entrambi specialisti nel campo del real estate, Bardelli e Lanari hanno costruito una solida reputazione grazie al loro distintivo personal branding e ai notevoli successi ottenuti per i clienti che hanno scelto di investire in questo dinamico mercato.

Come è iniziata la vostra carriera nel settore immobiliare internazionale?

Bardelli: Inizialmente, ho intrapreso la mia carriera nel settore immobiliare in Italia, ma ho presto riconosciuto il potenziale nei mercati internazionali, soprattutto nell'est Europa, dove ho acquisito esperienza. Successivamente, mi sono focalizzato in particolare sul Medio Oriente, inizialmente come investitore, poi consulente e infine fondatore della mia azienda.

Lanari: La mia carriera è iniziata come imprenditore edile specializzato in ristrutturazioni. Successivamente, ho sviluppato un interesse nel settore immobiliare, completando corsi di formazione. Trasferendomi a Londra, ho compreso il potenziale del mercato immobiliare internazionale, ampliando la mia visione grazie alla collaborazione con Fabio Bardelli e dirigendomi verso il Medio Oriente. La diversificazione geografica è stata essenziale per affrontare sfide e capitalizzare opportunità uniche.

Quali sono i fattori chiave che rendono il Medio Oriente un mercato attraente per gli investimenti immobiliari?

Bardelli: Il Medio Oriente sta vivendo una crescita economica significativa trainata dalla diversificazione e modernizzazione. Opportunità nel settore residenziale, commerciale e infrastrutturale lo rendono un nuovo punto di riferimento con tassazioni agevolate per gli investitori.

Lanari: I governi della regione stanno implementando politiche favorevoli agli investimenti stranieri, semplificando le procedure e garantendo un ambiente stabile. La bassa tassazione e la protezione degli investitori contribuiscono a rendere il Medio Oriente attraente. La mentalità aperta e le opportunità offrono prospettive significative.

Come avete costruito il vostro personal branding nel settore?

Bardelli: Il personal branding è fondamentale. Ho investito nello sviluppo professionale, utilizzando strategie e social media per condividere conoscenze ed esperienze. In collaborazione con AltLife agency, abbiamo organizzato eventi in tutta Italia per sviluppare una forte rete di contatti.

Lanari: La condivisione del valore offerto ai clienti è essenziale. Attraverso strategie di marketing mirate, video e contenuti educativi, abbiamo costruito una reputazione affidabile nel settore grazie alle testimonianze di successo e al supporto del team AltLife agency.

Qual è il vostro approccio per garantire risultati positivi per i vostri clienti?

Bardelli: Comprendiamo profondamente le esigenze dei clienti, adottando un approccio personalizzato e trasparente. Sviluppiamo un patrimonio immobiliare personalizzato in base alle esigenze degli investitori, capitalizzando sulle proposte degli Emirati Arabi per soddisfare ogni necessità.

Lanari: Consigliamo ciò che faremmo personalmente, con un'analisi approfondita dei mercati, gestione dei rischi e flessibilità. La trasparenza e la comunicazione aperta sono fondamentali per costruire fiducia.

Potete condividere un successo particolare ottenuto per un cliente nel Medio Oriente?

Bardelli: Abbiamo facilitato recentemente un investimento immobiliare a Dubai con un rendimento del 20% per il cliente. Ricordo con entusiasmo un investitore che è passato da un immobile del valore di 150.000,00€ a possedere oggi 10 immobili con un aumento del 50-60% e un rendimento del 10-11%.

Lanari: A Dubai, abbiamo guidato un investitore attraverso un complesso progetto immobiliare, garantendo un ritorno significativo. In tre anni, abbiamo costruito un portafoglio con un +50% di valore e rendimenti tra il 10% e il 15%.

Perché il Medio Oriente è considerato il miglior mercato in cui investire?

Bardelli: Il Medio Oriente si distingue come una delle regioni più promettenti per gli investitori, non solo nel settore immobiliare, ma anche in termini di sviluppo economico globale. La visione lungimirante dei leader regionali ha portato a significativi investimenti nelle infrastrutture e nell'innovazione.

Lanari: Gli investitori che riconoscono l'importanza di essere presenti in questa fase di crescita non solo godono di rendimenti finanziari significativi, ma contribuiscono anche alla costruzione di una regione più prospera. Il Medio Oriente emerge come il futuro economico di riferimento, offrendo grandi opportunità sia per chi ha una situazione agiata sia per chi parte da zero.

Che prospettive o nuovi progetti avete in questo periodo?

Bardelli & Lanari: Abbiamo annunciato di recente la fusione della nostra azienda Axia Dream Real con Gabetti Middle East, diventando il punto di riferimento per gli investitori italiani con oltre 850 agenzie sul territorio e 11 sedi regionali. Stiamo espandendo il team per offrire il meglio ai nostri clienti.

L'intervista con Fabio Bardelli e Antonio Lanari offre uno sguardo approfondito sui fattori chiave di successo nel real estate internazionale, in particolare nel promettente mercato del Medio Oriente.

Il loro approccio personalizzato, competenze approfondite e il focus incessante sulla creazione di valore per i clienti sono testimonianza del loro status di leader rispettati nel settore.

Per gli investitori che cercano opportunità di crescita e rendimenti robusti, Fabio Bardelli e Antonio Lanari rappresentano guide affidabili in un mondo dinamico e in continua evoluzione.