Champions League 2023/2024: quali sono le squadre favorite?

La Champions League 2023/2024 è entrata nel vivo e il campo ha restituito i primi responsi, sia per quanto riguarda alcune formazioni schiacciasassi, sia per quel che concerne squadre che possono lottare, al massimo, per ottenere il terzo posto all’interno di un girone, con conseguente accesso ai sedicesimi di finale di Europa League. La competizione è più che mai complessa negli ultimi anni, con diverse squadre che hanno alzato il livello e con il ritorno di alcune big del calcio europeo che, negli ultimi anni, sembravano essere sparite dai radar. Per questo motivo, che si tratti semplicemente di vincere una birra tra amici o di indovinare il pronostico nell’ambito delle scommesse sportive , in tanti si chiedono chi possa vincere la Champions League quest’anno, guardando soprattutto alle favorite: ma di quali si parla?

Le squadre favorite per la Champions League 2023/2024

Per tentare di rispondere all’interrogativo che si presentava precedentemente, è importante indicare - innanzitutto - che non esistono calcoli statistici perfetti che permettano di comprendere chi potrà vincere la Champions League quest’anno, per quanto si può tentare di definire alcune delle squadre favorite per la competizione in atto. Le prime partite del girone hanno già indicato quali sono alcune delle squadre che sembrano avere pochi rivali: da un lato le spagnole, con Real Madrid e Barcellona che finalmente sembrano aver ricostruito del tutto quella rivalità sul campo che mancava da anni, dall’altro le solite note, con Bayern Monaco e Manchester City che hanno avuto ben pochi problemi (nonostante qualche gol di troppo) nelle prime due partite della competizione.

Negli ultimi anni i bavaresi non hanno mai incontrato difficoltà nel girone, anche in un gruppo piuttosto complicato con Inter e Barcellona, per poi sciogliersi come neve al sole appena giunti alla fase a eliminazione diretta. C’è da dire, però, che la squadra è ora allenata da un tecnico piuttosto esperto della competizione e, soprattutto, può contare su un attaccante di peso come Harry Kane, che da quando è giunto in Bundesliga trasforma in oro la maggior parte delle occasioni. Poco da dire anche a proposito di Real Madrid e Barcellona, con le due squadre che possono far propria la solita tecnica e l’infinito talento dei propri calciatori, mostrato in campo nella maggior parte delle sfide; in ultimo, il Manchester City campione in carica sembra avere tutte le carte in regola per replicare un successo che può passare attraverso qualsiasi uomo, nonostante il faro del centrocampo della squadra inglese - Kevin De Bruyne - sarà a lungo infortunato.

Le possibili outsider della competizione

Come avviene ogni anno, anche per quanto riguarda la Champions League 2023/2024 c’è da tener conto del fattore sorpresa, con squadre che potrebbero sfruttare la bassa pressione per spingersi verso le fasi finali della competizione. L’Inter è giunta in finale lo scorso anno e ha saputo contrastare bene il City fino al gol di Rodri, mentre il Villarreal era giunto fino alle semifinali qualche anno fa, con il vento in poppa. Quest’anno è bene guardarsi intorno e comprendere quali possano essere le possibili outsider di una competizione che, nella gara secca, può regalare qualsiasi risultato con nulla di scontato, soprattutto quando la pressione aumenta nelle ultime gare.

Il Newcastle ha dimostrato di poter dominare un’avversaria certo in crisi, ma comunque qualitativamente impeccabile contro il Paris Saint Germain, mentre il Lipsia ha iniziato bene il suo percorso europeo con il solito talento mostrato in campo. La Real Sociedad continua ad avere, dalla sua, un fortino inespugnabile in casa, con un gioco volto al pressing alto e allo sfiancamento delle avversarie: insomma, nulla è da dare per scontato in Champions League.