Croce Rossa italiana, all'Auditorium di Roma il concerto di beneficenza contro la violenza sulle donne

"Il contrasto alla violenza contro le donne deve unirci tutte e tutti", così il Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro annuncia un importante evento organizzato dalla CRI e dalla Reallife Television che si terrà all'Auditorium di Roma venerdì 6 ottobre alle ore 21.00. "Siamo testimoni diretti con i nostri centri di accoglienza e sportelli sui territori di molte regioni italiane, di un fenomeno odioso e in forte crescita come quello dei femminicidi e della violenza nei confronti delle donne. La Croce Rossa Italiana con questo concerto intende chiamare a raccolta coloro che nelle Istituzioni, in particolare, sono impegnati a capire come combattere e contrastare questa violenza di cui non siamo e non resteremo mai spettatori inermi".

Il concerto si svolgerà presso la Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica a Roma, il 6 ottobre 2023 alle ore 21 e prevede l'esibizione di un'orchestra di sedici elementi con Gian Marco Carroccia che interpreterà 18 canzoni dell'indimenticabile Lucio Battisti, mentre l'attore Cesare Bocci dal palco racconterà la vita dello straordinario artista.

Il concerto, che ha l'obiettivo di raccogliere fondi per i centri e gli sportelli della CRI, sarà preceduto da un cocktail di benvenuto presso il foyer Archeologia dell'Auditorium dalle ore 19.30. In quella sede si terrà anche un incontro con la stampa. Sono stati invitati esponenti delle Istituzioni oltre a donne impegnate in prima persona nella battaglia contro la violenza di genere. A fare gli onori di casa oltre alla CRI con il Presidente Rosario Valastro, per un evento che si svolge nella Capitale, ci saranno il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.