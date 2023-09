Luigi Aprile racconta la storia della rinascita imprenditoriale dopo il fallimento

Francesco Fredella 26 settembre 2023 a

Una svolta dopo il fallimento. Una nuova luce dopo il buio. La storia di Luigi Aprile, imprenditore digitale, è quella di un uomo che riesce a dare una svolta alla propria vita dopo un “fallimento” professionale nel 2016. Rewind. In 7 anni la sua vita è davvero cambiata. Oggi, Luigi, vive negli Emirati Arabi, ma viaggia spessissimo in tutto il mondo per incontrare i vari partner con cui collabora nel settore del Trading e della Formazione professionale. L'abbiamo incontrato in aeroporto per una chiacchierata.



Ciao Luigi! Raccontaci la tua storia.

"Sono siciliano d'origine, ho 32 anni. Sono un amante della musica e seguo molte persone affinché possano realizzare i propri obiettivi fornendo strumenti pratici, formazione e supporto".



Quando, come e perché, hai deciso di dare una svolta alla tua vita? Qual è stata la molla che ha innescato il desiderio di cambiamento?

"Nel 2017, dopo la scomparsa di mio padre, sono cambiate un po’ di cose nella mia vita. Ho incominciato a capire il vero valore della vita e soprattutto del tempo. Ricordo che in quel periodo mi svegliavo tutte le notti alle 3.30; alle 04.00 mi mettevo in macchina per andare a lavorare nell’attività di famiglia. Durante il tragitto mi facevo una domanda: ma è tutto qui?



Un fallimento professionale ti ha segnato particolarmente?

"Certo. Si tratta di un fallimento avvenuto nel 2016. Faccio un passo indietro. Nel 2011, dopo aver abbandonato l’università di Economia, ho deciso di aprire un pub; volevo creare un punto d’incontro dove i ragazzi/e potessero divertirsi ascoltando un po’ di musica. Solo un anno dopo, quella musica che nei mesi precedenti era stata motivo di aggregazione, era spenta – il vicinato si lamentava. Così, nel 2013, ho riadattato il mio pub sulla base delle esigenze di tutti. Solo 3 anni dopo, però, il fatturato non bastava a pagare dipendenti, bollette e tutti gli oneri. Il 2016 è quindi stato l’anno in cui ho dovuto chiudere bottega! Quello, allora, per me è stato un grande fallimento. Ma oggi non è così".



Perché?

"Ora sono molto grato a ciò che mi è successo, perché questo fallimento mi ha insegnato molte cose. È veramente complicato tenere in vita un’attività imprenditoriale tradizionale. Se non avessi chiuso quella porta, non si sarebbe aperto un portone con il Business Digitale".



In quanto tempo hai raggiunto quel primo risultato che ti ha fatto capire che il Business online sarebbe stato la tua strada? Vuoi raccontarci com’è andata?

"Lo ricordo benissimo. Era il 2017 quando ho iniziato a muovermi nel settore. Dopo il fallimento della mia azienda, avevo solo un obiettivo: CORRERE e avere risultati concreti per dimostrare a me stesso e alla mia famiglia che dedicare 2/3 orette ad un altro business fosse la cosa giusta. In 100 giorni ho raggiunto i primi 1500€ di guadagno. Un primo traguardo importantissimo, che mi ha fatto comprendere una cosa fondamentale: non si trattava di un gioco; stavo dando una vera svolta alla mia vita.



Raccontaci bene cos'è il business digitale e a quali business ti riferisci?

"Dal 2017 ho iniziato col classico Network Marketing grazie ad un amico che mi ha invitato a una presentazione. Nel 2021 ho sfruttato le competenze che avevo imparato per passare al settore del Trading con una Multinazionale Americana in cui aiutavo circa 500 persone a studiare Trading. Fine 2022 ho capito che le persone non avevano il tempo e cercavano sistemi automatici e per questo ho iniziato a diversificare con gli Expert Advisor tramite una startup con 6000 clienti. Ad oggi tra le varie cose che faccio, aiuto le persone a diversificare tramite i software di trading".