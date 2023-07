Chi naviga con Moby, Tirrenia e Toremar scia con Sofia Goggia

01 luglio 2023 a

a

a

Dal mare alla montagna: Moby, Tirrenia e Toremar accompagnano i loro passeggeri nella più emozionante e splendida delle vacanze

che da quest’estate hanno una straordinaria compagna di viaggio: Sofia Goggia. La numero uno che ha scelto le Compagnie numero uno e che, dopo essere stata madrina di Moby Fantasy, il traghetto più grande e green al mondo, firma insieme a Moby, Tirrenia e Toremar un’altra tappa straordinaria di questa storia.

Tra tutti coloro che acquisteranno il biglietto nominativo per un viaggio con una delle tre compagnie da oggi 1 luglio al 31 dicembre 2023, verranno estratte dieci “experience” a Cortina d’Ampezzo che si concluderanno con una sciata in compagnia della sciatrice italiana più talentuosa e vincente di sempre in Coppa del Mondo, con quattro trofei assoluti di discesa libera, che vanno ad aggiungersi a un oro e un argento olimpici e a un argento e un bronzo mondiali. L’experience si svolgerà indicativamente il 10-11 febbraio 2024, o comunque in una data compatibile con gli impegni sportivi della nostra straordinaria atleta (il regolamento completo del concorso è sui siti www.moby.it, www.tirrenia.it e www.toremar.it) e comprenderà la sistemazione in hotel 4 stelle a Cortina d’Ampezzo per due persone (due notti con pensione completa), lo skipass per due persone per due giorni, due ore di scuola sci sempre per due persone per due giorni e per finire una sciata con Sofia Goggia!

Sofia è stata nelle scorse settimane madrina della cerimonia di battesimo ad Olbia di Moby Fantasy, il traghetto più grande del mondo che è già operativo sulla linea fra Livorno ed Olbia e sta rivoluzionando il modo di viaggiare, con standard da navi da crociera, un concetto completamente innovativo di ristorazione a bordo sempre più caratterizzato da stagionalità e freschezza dei piatti che ora vengono anche cucinati dalle brigate di cucina davanti agli occhi dei passeggeri, trasformando ogni viaggio anche in uno show cooking, con gli spazi per bambini che fanno di Moby, Tirrenia e Toremar le compagnie delle famiglie italiane. Con il concorso “Scia con Sofia Goggia”, si parte dai principali porti italiani per Sardegna, Sicilia, Corsica, isola d’Elba e Arcipelago Toscano sulle navi di Moby, Tirrenia e Toremar e si arriva sulle nevi di Cortina insieme a Sofia Goggia. Le numero uno con la numero uno.