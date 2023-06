Radio Zeta Future hit live: oltre 7,3 milioni di visualizzazioni, l'evento conquista tutti

Francesco Fredella 15 giugno 2023 a

Parola d’ordine: social. E poi musica, divertimento, show. A Roma il sold out al Centrale del Foro italico per la prima data della seconda edizione del Radio Zeta Future Hits Live segna un altro grande successo. Lo spettacolo musicale è stato trasmesso in radiovisione su RTL 102.5, Radio Zeta, TV 8 e Sky Uno, ottenendo uno share massimo del 4,5% alle 24:07. Tra la Generazione Zeta, il Future Hits Live è stato il quarto programma più seguito nella serata del 10 giugno. L'hashtag #RadioZetaFHL23 è entrato in tendenza su Twitter, registrando un aumento del 39% di reach rispetto al 2022 e un incremento del 47% di engagement. L'hashtag, tra i trend di Twitter, è arrivato alla quinta posizione, superato solo da quelli dedicati alla Champions League. Il Radio Zeta Future Hits Live ha dominato i social media della Generazione Z, con un tasso di interazione del 6,3% su TikTok e un impressionante 8,6% di engagement. Sui social, Radio Zeta si impone con 3,1 milioni di visualizzazioni su TikTok, 3,5 milioni su Instagram e oltre 300 mila su Twitter. Inoltre, l'evento è stato trasmesso in streaming su RTL 102.5 Play, con un totale di 50.000 accessi, registrando un aumento del 18% rispetto all'edizione del 2022. Il Radio Zeta Future Hits Live del 10 giugno, presentato da Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Camilla Ghini, sarà riproposto in replica giovedì 15 giugno, alle ore 17:00. Su Radio Zeta, sarà possibile rivivere in radiovisione l'emozione di questo evento unico. Inoltre, l'intero evento, le performance individuali degli artisti e contenuti esclusivi sono disponibili sulla piattaforma RTL 102.5 Play.