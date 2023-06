Al dr. Alessandro Ricci (Aurea) il prestigioso riconoscimento a Dubai al congresso di Medici Odontoiatri

Francesco Fredella 02 giugno 2023 a

Nella prestigiosa location di Dubai si è da poco concluso il meeting annuale ENVISTA, un congresso di Medici Odontoiatri provenienti da ogni parte del mondo.



La capitale degli Emirati Arabi ha fatto da cornice alle relazioni di importanti e stimati professionisti in campo internazionale che hanno riguardato le ultime conquiste della ricerca medica applicata all’Ortodonzia e soprattutto all’Implantologia dentale.



In particolare proprio nell’Implantologia dentale si apprezzano al presente notevoli sviluppi grazie soprattutto alla consolidata tecnologia della navigazione GPS, che consente ai chirurghi di eseguire interventi guidati in tempo reale da speciali navigatori digitali in modo non invasivo, nonché alla rapida ascesa dell’Intelligenza Artificiale applicata alla Medicina.



Il Congresso ha rappresentato inoltre l’occasione per ricordare il 25° anniversario di una tecnica che ha cambiato letteralmente la vita a migliaia di persone nel mondo restituendo loro il sorriso con i denti fissi in un solo intervento e in poche ore tramite l’impiego di soli quattro impianti dentali: la tecnica ALL-ON-4.



Per la speciale ricorrenza è intervenuto proprio il Prof. Paulo Malo, l'inventore di questa tecnica rivoluzionaria, che ha colto così l’occasione per premiare 200 centri di eccellenza mondiale nell’applicazione del suo protocollo.



Assieme ad altre realtà a rappresentare l’Italia è intervenuto il Dr. Alessandro Ricci , direttore del reparto chirurgico del centro di Implantologia dentale avanzata AUREA di Firenze, che ha ritirato lo speciale riconoscimento proprio dal Prof. Malo in persona.



Ancora una volta la convention ha dimostrato quanto il nostro Paese sia in grado di vantare la comunità medico-scientifica più fervente al mondo supportata da Medici Odontoiatri di fama internazionale e da Centri clinici avanzati dove vengono condotte cure di massima qualità e dove si perseguono standard di eccellenza sempre più elevati.