Chi è Alessandro Ricci, tutto sull'astro nascente della Chirurgia implantare.

Francesco Fredella 24 aprile 2023

Alessandro Ricci è un Medico Odontoiatra nato il 5 Agosto del 1983 nella provincia fiorentina. Con un'altezza di 1,82 metri, capelli castani e occhi verdi, Alessandro Ricci è del segno zodiacale del Leone, con una indole da vero lottatore. E’ noto per aver fondato AUREA, il primo centro completamente dedicato all’ Implantologia dentale avanzata dove convergono ed operano tra i migliori Chirurghi e Implantologi d’Italia. Grazie ai risultati ottenuti e alla sua passione per la ricerca scientifica, Alessandro Ricci ha raggiunto un grande successo nel mondo dell’Odontoiatria, diventando un vero astro nascente della Chirurgia implantare e uno dei medici under 40 più influenti.



Nato da famiglia di umili origini, figlio di Mauro e Maria Angela e fratello di Barbara, si da piccolo coltiva il sogno di curare le persone e di essere d’aiuto per gli altri, lasciando loro un segno tangibile che potesse in qualche modo cambiare in meglio le loro vite. Decide così di dedicarsi alla cura del simbolo più rappresentativo della felicità di ogni persona: il sorriso.

Si distingue fin da subito negli studi universitari laureandosi in tempi brevissimi e con il massimo dei voti. Dimostrando una forte voglia di emergere nel panorama medico internazionale, dopo essersi perfezionato in Chirurgia Orale Avanzata presso l’Università Milano-Bicocca e specializzato in Ortognatodonzia, decide quindi di oltrepassare i confini nazionali e perfezionare la propria formazione volando alla volta dei più prestigiosi centri chirurgici negli USA, Brasile, Svezia, Regno Unito.

Grazie ai risultati ottenuti, la sua notorietà cresce sempre di più e lo porta ad ottenere l’incarico di “Senior Surgeon” presso rinomate cliniche londinesi dove entra in contatto con le moderne tecniche dell’ Implantologia dentale, della Medicina Estetica e della Chirurgia Orale ricostruttiva. Proprio questa esperienza estera lo porta perfezionare una particolare tecnica chirurgica che consente di riabilitare i pazienti che hanno perso i propri denti con impianti dentali e denti fissi in un solo giorno e una sola seduta (“Immediate Loading Technique”, o tecnica del carico immediato), consentendo così di ridurre drasticamente i disagi e l’invasività della tradizionale Chirurgia Implantare.

Alessandro Ricci è oggi un vero esempio del talento e del genio medico italiano che, partendo da zero, grazie alla propria passione e determinazione, è riuscito ad affermarsi e costruire una rinomata e prestigiosa realtà nel mondo dell’Implantologia dentale. Il suo centro AUREA rappresenta oggi l’eccellenza italiana, e non solo, per la cura di chi ha perso i propri denti e vuole tornare a masticare e sorridere come un tempo con denti fissi grazie agli impianti dentali e alla Medicina Estetica del sorriso, anche nei casi più complessi e con poco osso.

La carriera di Alessandro Ricci è stata caratterizzata da numerosi successi, ma anche da difficoltà che ha saputo superare grazie alla propria tenacia: ed è proprio grazie a questa determinazione e al conseguente successo ottenuto che il Dr. Alessandro Ricci può essere definito come uno dei migliori talenti della medicina odontoiatrica italiana.