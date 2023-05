Luca Marani, in arte Luke, “vola” sui social: ecco il segreto del successo

Francesco Maiore 11 maggio 2023 a

a

a

Si parla di Luca Marani, conosciuto sui social come Luke. Lui, giovane e brillante, racconta: “Dopo aver tentato il successo online comprando qualsiasi corso possibile e fallendo miseramente, ho capito che dovevo creare un mio metodo per aprirmi le porte alla mia nuova vita ricca e libera da ogni privazione”, dice Marani. Che riavvolge il nastro. “Quando sono partito ero solo un semplice studente di medicina convinto di dover prendere lauree da 110 e lode per farsi spazio nel “mondo dei grandi” con discreto successo”, aggiunge. “Ma con il tempo capii però, che quel mondo non mi apparteneva”.

Il solo fatto di dover ascoltare le direttive di qualcun altro durante le lezioni e di dover dimostrare ogni volta la sua preparazione riguardo un argomento, ricevendo un giudizio da dei sconosciuti, terrorizzava sempre di più Luke. “Non era questo ciò che sognavo da bambino, perché il mio desiderio più grande era sempre stato quello di fare lo scienziato cambiando il mondo, la vita degli altri e sopratutto, la mia”, rimarca. Il suo è un racconto lucido. Senza giri di parole. “Per questo dopo aver visto anche cosa era successo durante il periodo del covid, con milioni di persone in tutto il mondo che stavano guadagnando senza uno straccio di competenza, capitale iniziale da investire e cognizione di ciò che stava facendo, mi sono detto: “Perché io sto sprecando ore preziose di tempo all’università per studiare un qualcosa che non so nemmeno se mi piace, mentre ragazzi anche più giovani di me si stanno godendo la libertà che solo il denaro può offrire?”, racconta ancora. È da quel momento che inizia la sua carriera nel mondo online. “Ho tentato di tutto, dal dropshipping, al self publishing, il trading, Amazon FBA… Ma i risultati erano sempre pari allo ZERO”, svela. “Gli unici soldi che continuavano a muoversi erano quelli che dal mio conto corrente si trasferivano nel conto bancario dei guru che tutti consociamo”.

Da quel momento in poi fino ad oggi, h creato e costruito con estrema quella cura quello che è il suo metodo di “Ecommbrand Automation” grazie alla quale studenti come Albert, Ilaria, marco, Vito “Tanti stanno ottenendo risultati oserei discreti da anche 100.000€ netti…”, conclude. Oggi annuncia la “Luke Academy” - la prima accademia online che insegna alle persone che partono da zero o sono rimaste scottate da altri modelli di business o corsi, come creare la propria entrata automatica passiva da zero, lavorando ovunque nel mondo e godendo di tutta la libertà che solo il denaro e un lavoro flessibile possono offrire.