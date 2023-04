Giuseppe Trebeschi spopola su TikTok: video virali. Scoprite perché...

06 aprile 2023 a

a

a

Bresciano doc. Imprenditore. Ora, però, Giuseppe Trebeschi è pronto a lanciare i suoi locali con video virali e divertenti sui social. Da anni gestisce "Vita Brescia", un locale di piazzale Arnaldo: punto di riferimento per la movida bresciana. Lì si consumano apritivi, cene, dopocene e dinner show o feste di compleanno. Un’altra sua creatura si chiama Oro Brescia, nella storica piazza della città. Uno dei migliori locali della movida bresciana con i migliori dinner show della città, spettacoli e show. Trebeschi è l'ideatore e fondatore di Peperoncino, un locale unico nel suo genere dove è possibile trovare la dolce metà mandando bigliettini - che inviano le postine del locale - indicando il numero del tavolo e posto corretto. Una trovata davvero geniale. Tra l’altro Trebeschi è un esperto di food, da sempre appassionato di musica.

Ma chi è Giuseppe Trebeschi? Classe 1987, nasce a Brescia in un contesto di musica. Studia il comportamento di artisti della nightlife internazionale. Oggi, sicuramente, Trebeschi rappresenta un punto di riferimento per la vita notturna. A Brescia, e non solo, è conosciutissimo. Trebeschi ha scalato praticamente una montagna con la sua attività imprenditoriale che conta oltre 200 dipendenti.