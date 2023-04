Roberto Fiori Rocco e Alt Life Agency. Una storia d'amore e di marketing

Francesco Fredella 03 aprile 2023 a

Ne sono successe di cose da quando Roberto Fiori Rocco ha aperto Alt Life Agency, la sua agenzia di marketing e comunicazione, nel gennaio del 2020. Prima la laurea, poi il lavoro come dipendente in una multinazionale e infine il grande sogno: avere un’agenzia ed essere padrone del proprio tempo.



“E’ capitato tutto molto in fretta, in meno di un anno”, ci spiega Roberto Fiori Rocco. “E’ vero. Ho sempre lavorato mentre studiavo. Mi sono occupato di marketing e comunicazione, ho condotto programmi in tv, radio e ho creato un mio format di interviste su YouTube. Ottenuta la laurea, però, mi sono sentito smarrito e non sapevo proprio cosa fare. L’università è una bolla. Ti insegna delle cose utili e ti fa respirare la cultura ma non è connessa con il mondo del lavoro. Ti devi arrangiare”.



E il ragazzo si è arrangiato. Trova lavoro come dipendente in una multinazionale del tabacco e inizia a costruirsi il suo futuro e la sua indipendenza. Solo che le cose non vanno nel verso sperato, perché Roberto Fiori Rocco è uno che sente, è uno che crea. E queste due cose, l’intuito e la capacità creativa, piano piano iniziano a scomparire dalla sua anima. “Non ce la facevo più. E’ vero, non si è trattato di molto tempo, ma stavo diventando insofferente verso il mio ambiente e verso me stesso. Non si trattava soltanto di dover obbedire a qualcuno e rispettare gli orari da ufficio. In palio c’era molto di più: stavo perdendo le mie caratteristiche più originali”.



In quel momento, in un viaggio in treno nell’autunno del 2019, ecco che arriva la grande idea: aprire un’agenzia di comunicazione e tagliare i ponti con la vecchia vita. E’ così che Roberto Fiori Rocco ha fondato Alt Life Agency, azienda di marketing, personal brand, crescita personale e produzione di contenuti. “Ho avuto il coraggio di lasciare il mio vecchio lavoro e di dedicarmi a ciò che amavo veramente: i social e il mondo digitale. Poi è arrivato il covid, che nonostante tutte le tragedie, per Alt Life Agency è stata una benedizione. In quel periodo il digitale ha vissuto un’accelerazione potentissima. Imprenditori, artisti e professionisti hanno tutti voluto investire nel marketing e nei social network. E noi li abbiamo aiutati con i nostri contenuti e le nostre strategie”.



Di lì a poco iniziano ad arrivare i primi grossi clienti: brand di moda, grandi imprenditori, influencer, artisti, sportivi, uomini e donne di spettacolo. E Alt Life Agency si afferma rapidamente come una delle realtà più creative e originali nel mondo del marketing e della produzione di contenuti creativi.



“E’ stato difficile, soprattutto all’inizio”, racconta Roberto Fiori Rocco. “Sono stati giorni, settimane, mesi e anni pieni di impegni, sacrifici, rinunce, studio, notti insonni e duro lavoro. Sono stati anni, però, ricchi di traguardi e soddisfazioni”, perché Alt Life Agency di Roberto Fiori Rocco è oggi una delle realtà più forti in Lombardia e non solo. Insieme al suo socio nonché film-maker Riccardo Della Giovanna, oggi Roberto si trova infatti a Dubai per ampliare il mercato di Alt Life Agency e respirare una cultura nuova. “Le sfide non finiscono mai. L’importante è non avere paura, buttarsi e continuare a evolvere”, conclude Roberto Fiori Rocco, fondatore di Alt Life Agency.