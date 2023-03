Luxcar è la compagnia di riferimento degli italiani a Dubai, l'ultimo successo di Matteo Cuppari con Sfera Ebbasta

Francesco Fredella 08 marzo 2023 a

Ventotto anni, giovane imprenditore italiano, intraprendente: Matteo Cuppari è molto conosciuto a Dubai, dove ha una compagnia di supercar rental (noleggio di auto sportive e servizi di lusso). Un vero e proprio punto di riferimento negli Emirati Arabi anche grazie alla sua società Real estate. "Tra poco lanceremo la nostra struttura, tra 45 giorni l'apertura del nuovo ristorante italiano. Non posso ancora dire il nome", svela Cuppari. Che offre servizi a tantissime celebrities sia italiane, sia mondiali. La lista sarebbe davvero lunga. "Qualche giorno fa abbiamo realizzato alcuni servizi per Sfera Ebbasta", racconta. "Seguiamo la celebrities da quando arriva in aeroporto fino ai servizi di security. Nel business non puoi improvvisarti: devi essere una persona che viene rispettata da tutti. Puntualità e affidabilità sono le parole chiave", continua. "Soprattutto a Dubai occorre essere molto preparati perché i competitors sono in agguato".