Cosa pensare della Cash Flow Academy di Mario Liberatore: affidabilità e supporto costante

Francesco Fredella 22 febbraio 2023 a

a

a

La rivoluzione digitale è iniziata ormai da un pò di tempo, sempre più persone si stanno affacciando ai nuovi sbocchi lavorativi che ci offre oggi Internet. Partiamo quindi da un qualcosa che non è opinabile: il processo di digitalizzazione che stiamo vivendo. Infatti il mondo sta diventando sempre più digitale e pertanto le abitudini di scelta e di acquisto di prodotti o servizi è completamente cambiato. È diventato tassativo per ogni tipo di attività avere una solida presenza online, e permettere ai potenziali clienti di scoprire i loro prodotti o servizi. Proprio per questo c’è sempre più bisogno di persone in grado di erogare servizi digitali e da qui nasce il Metodo C.F.A. Grazie al quale persone comuni che partono da zero, come in una vera e propria scuola, apprendono le nuove abilità digitali che sono altamente pagate sul mercato.

Cash Flow Academy infatti si pone questo scopo: fornire le migliori informazioni possibili per cavalcare al meglio le opportunità e i vuoti di mercato che questo periodo storico ci mette a disposizione. L’accademia si basa su sani principi e valori: etica e onestà intellettuale. A livello didattico il percorso formativo è estremamente pratico e intuitivo, con una check list di azioni da fare e degli step da seguire in modo ordinato, così da non andare fuori rotta. Inoltre è proprio il supporto da parte dei tutor dell’accademia a semplificare il processo, personalizzando l’esperienza dei membri in base alle loro caratteristiche e alla loro situazione di partenza. Come dice il fondatore “Non esistono pulsanti magici, quelli li lasciamo vendere ai finti esperti che popolano il web, con modi di fare arroganti e altezzosi e che come unico scopo hanno quello di abbindolare il prossimo”.

In un mercato pieno di persone poco competenti, ci si può confondere. Per questo bisogna avere gli occhi ben aperti e saper distinguere il vero dal falso. L’accademia di Mario Liberatore è assolutamente valida, da anni operativa sul mercato e che ad oggi conta piú di 250 video-recensioni, numeri importanti se pensiamo che non sono semplicemente recensioni scritte, ma video nei quali gli studenti recensiscono positivamente i servizi di formazione e il supporto da parte dei professionisti del team. La prerogativa di questa azienda è la serietà, valore fondante che rende Cash Flow Academy una realtà Online unica nel suo genere e più che consigliata a tutti coloro che hanno voglia di sfruttare quelle che sono le opportunità offerte dal digitale.