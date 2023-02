Roma, piazza di Spagna si illumina d'amore per San Valentino

13 febbraio 2023 a

Oggi 13 febbraio alle 17 davanti alle palme di piazza di Spagna sarà acceso un cuore di 4 metri per festeggiare San Valentino. Il cuore è stato realizzato dalla società FeUse benefit srl che promuove nel mondo l’arte utilizzando i materiali di scarto prodotti durante la lavorazione dell’acciaio e li trasforma in opere uniche del tutto simili, come forme e colore, ai coralli. L’illuminazione è alimentata da energia green derivata da batterie ricaricate medianti pannelli solari. Interverrà Monsignor Vincenzo Paglia.