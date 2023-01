Claudio Maestrini: chi è il chirurgo plastico TikToker e youtuber

Francesco Fredella 23 gennaio 2023 a

Claudio Maestrini va fortissimo sui social: Tik Tok, Instagram e Youtube. I suoi video, ogni giorno, ricevono migliaia di visualizzazioni. Lui, sul suo sito ufficiale, si presenta così: "Mi sono laureato nel 2009 in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “Cattolica Sacro Cuore”. Successivamente, nel 2015, ho conseguito la specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, presso lo stesso Ateneo. Oggi sono un Chirurgo Plastico a Roma e a Fiano Romano, lì dove sono nato e cresciuto. Puoi consultare i dati sulle mie competenze al sito dell’Ordine dei Medici. Ti basterà cercare “Claudio Maestrini – Roma” per verificare le mie lauree, le abilitazioni e le specializzazioni".

E ancora: "Mi occupo di Chirurgia Estetica e Ricostruttiva e di Medicina Estetica. Il mio obiettivo è quello di ottenere dei risultati naturali ed in linea con i desideri di chi si sottopone ai miei interventi e di non creare delle aspettative alle quali la chirurgia non può assolvere. Opero persone da tutta Italia, anche se uno dei miei principali obiettivi è quello di stare sempre al fianco delle mie pazienti, infatti per loro sono sempre reperibile. Una delle caratteristiche imprescindibili del mio lavoro è quello di riuscire a sostenere emotivamente, oltre che fisicamente, chi si sottopone ad un’operazione che non è mai di poco conto, di qualunque entità essa sia. Per questi motivi mi avvalgo di una equipe di medici e collaboratori che mi supporta nell’intero processo. Da qualche anno ho deciso di creare un profilo TikTok e di aprire un mio canale su YouTube per condividere con la mia community tutte le informazioni utili a risolvere i dubbi più frequenti. L’obiettivo è quello di rendere consapevole chi mi segue, in modo che le sue scelte siano quanto più serene possibili".