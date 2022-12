Nicola Rao nuovo direttore del Tg2, prende il posto di Sangiuliano

Gli inizi all'AdnKronos, i libri, gli scoop: ecco chi è il nuovo direttore scelto da Fuortes

14 dicembre 2022 a

a

a

Il vicedirettore del Tg1 Nicola Rao prende il posto di Gennaro Sangiuliano alla guida del Tg2. La proposta dell'amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes è stata approvata dal Cda con 4 voti favorevoli e tre contrari. A opporsi sono stati i consiglieri del M5S, del Pd e quello eletto dai dipendenti Riccardo Laganà.

Annunziata scatenata su Conte: "Da mite avvocato a..." La rivelazione sull'ex premier

Rao è giornalista professionista dal 1989, per oltre sedici anni ha lavorato all’Adnkronos come cronista giudiziario e poi come giornalista parlamentare. Negli anni è stato autore di diversi scoop, dall’intervista a Mario Tuti, in cui questo annunciava di voler chiudere con la lotta armata, a quella realizzata in carcere ad Ali Ağca.

“Una vergogna”. Gentiloni in imbarazzo per lo scandalo corruzione: Ue al tappeto

Nel 2oo3 approda in Rai, per salirne a mano a mano i gradini. Nel 2017 è vicedirettore della Testata Giornalistica Regionale della Rai. Poi l'approdo alla vicedirezione del Tg1. Nel corso degli anni ha scritto diversi libri sugli anni di Piombo e sulla storia della destra italiana. Alcuni sono stati radunati nel volume "Trilogia della celtica".

La nomina di Rao alla guida del Tg2 blinda la posizione di Manuela Maggioni al vertice del Tg1. Rao, infatti, era in corsa anche per la poltrona della testata principale della Rai