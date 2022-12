Professoressa apre profilo su Only Fans e deve dimettersi dalla scuola

01 dicembre 2022 a

a

a

Mette in vendita le sue foto e video a luci rosse ed è costretta a dimettersi. La storia arriva dalla Scozia, dove una professoressa di educazione fisica di una scuola di Glasgow ha deciso di creare un profilo "hot" sul sito OnlyFans.

Stéphanie Villagomez, modella e influencer conquista l'Italia

Kirsty Buchan, 33 anni, ha spiegato di essersi data alla pornografia in un momento di difficoltà economica, a causa delle spese sostenute per curare il figlio malato. Il suo profilo è stato scoperto dai genitori dei suoi alunni che hanno cominciato a scambiarsi fra loro le foto. A quel punto la professoressa ha deciso di fare un passo indietro e lasciare il liceo dove lavorava.

"Non avevo altra scelta - la spiegazione della donna - mio figlio recentemente ha sviluppato una grave malattia allo stomaco ed è attualmente in attesa di un'operazione. Alcune persone dicono che devo essere pazza per passare dall'essere un'insegnante di fisica alla vendita di foto di nudo online. Ma per me è diventato molto chiaro che pazza lo sarei diventata se fossi rimasta a lavorare in quel posto. Voglio sottolineare che la scuola non mi ha aiutata in nessun modo" l'accusa della 33enne.

Video su questo argomento Bloccate a terra e portate via perché non indossano la mascherina | VIDEO

Alcune fonti hanno rivelato ai media britannici che la Buchan era "molto intelligente ed era consapevole di correre il rischio di essere licenziata". "Come professoressa di fisica è l'ultima persona da cui ci saremmo aspettati qualcosa di simile, ma essendo una persona molto intelligente credo che sapesse cosa rischiava" hanno spiegato.