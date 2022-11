Torna “Wine for Smile”, l'asta di vini pregiati italiani per solidarietà

Il 1 dicembre al Circolo Canottieri Aniene lungotevere dell'Acetosa 119

24 novembre 2022

Giovedì 1 dicembre, a partire dalle ore 19.00, al Circolo Canottieri Aniene torna la “Wine for Smile”, l’asta di vini pregiati italiani all’insegna della solidarietá, giunta alla sua XVII edizione. Un appuntamento, e ormai una tradizione nella Capitale, capace di coniugare la cultura vitivinicola italiana con la cultura della solidarietà. L’evento charity è organizzato in prossimità delle festività natalizie dalla Smile House Fondazione Onlus, nata nel 2000 per curare ed assistere bambini e giovani adulti nati con malformazioni del volto.

Durante l’asta battuta da Luciano Carnaroli, che ha lavorato per oltre vent’anni per la casa londinese Christie's, saranno proposti agli ospiti piccoli lotti di bottiglie e Magnum donate da numerose aziende vitivinicole italiane, fiore all’occhiello del Made in Italy. Oltre a pregiatissimi vini vi saranno, come da tradizione, anche altre sorprese che sicuramente cattureranno l’interesse dei partecipanti all’asta.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto a sostegno delle Smile House, Centri di cura ambulatoriali e chirurgici istituiti - grazie ad un Protocollo d’Intesa con il Ministero della Salute - all’interno di alcuni ospedali italiani, in grado di garantire con un network nazionale la presa in carico dei pazienti dalla diagnosi prenatale fino al termine del loro sviluppo psico-fisico, accompagnandoli in un percorso di cura pluriennale e multi-specialistico. Al termine della “Wine for Smile” gli ospiti saranno invitati alla degustazione di alcune eccellenze enogastronomiche provenienti dalle diverse regioni italiane, generosamente donate da aziende partner dell’iniziativa.