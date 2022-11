Stéphanie Villagomez, modella e influencer conquista l'Italia

21 novembre 2022 a

Tiff Villagomez è una star di Instagram degli Stati Uniti. L’influencer classe ‘90 è conosciuta principalmente grazie ai suoi canali social attraverso i quali si è conquistata un grosso seguito nel corso degli anni. Sulle piattaforme social Tiff ha oltre 5,2 milioni di follower, costruiti anche grazie alle sue collaborazioni con vari brand oltre che ai suoi post dove mostra diversi capi di abbigliamento. Tiff, il cui vero nome è Stéphanie, contribuisce a far esplodere il fenomeno di Instagram ai suoi albori, aumentando grazie al suo profilo la massificazione del social. Costretta dal suo ambiente familiare ostile, Tiff decide di allontanarsi da casa e di costruirsi la vita da sola, con le proprie forze.

La sua esperienza difficile però, non la porta ad abbattersi ma si rivela la sua vera forza. Stéphanie non è infatti quel tipo di influncer che cerca consensi attraverso un linguaggio aggressivo e sopra le righe, ma basa tutta la sua comunicazione sul rispetto dell’altro. I suoi contenuti tutti, sia Instagram che TikTok, sono veicolati da toni calmi e carichi di affetto. Il suo profilo, infatti, è gestito in modo da essere tollerante con tutti gli utenti, fatta eccezione per chi non rispetta queste semplici regole.

La predisposizione di Tiff ad aiutare il prossimo la porta a fondare un associazione che sostiene grazie al lavoro di modella e influencer e che ha come fine di ultimo di sfamare i meno fortunati. Fra tutte le azioni benefiche possibili non è un caso che Tiff scelga proprio di aiutare chi non ha da mangiare. Questa scelta deriva dalla sua passione per l’Italia e per la cucina italiana. Dopo aver scoperto la cucina del Bel Paese, Tiff ne rimane folgorata e decide che l’Italia è il posto perfetto in cui vivere e fare carriera. Il ragionamento di Tiff è semplice. Se l’Italia diventa la sua nuova casa, deve assolutamente prendersene cura e non c’è modo migliore di aiutare che dando a chi non può permetterselo il cibo di cui lei si è innamorata. Oggi il profilo di Tiff continua ad aumentare la sua influenza e più i suoi contenuti vengono visti più aumentano le sue possibilità di sostenere la sua associazione benefica. Andate a seguirla sui suoi profili social!