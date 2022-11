Valentina Nappi e i segreti dell'alta cucina

Francesco Fredella 09 novembre 2022 a

Nella nostra vita le attività che possiamo praticare sono pressoché infinite. Tutti, una volta tornati a casa dal lavoro, non vediamo l’ora di passare del tempo di qualità immersi nei nostri hobbies e nelle nostre attività preferite. C’è chi pratica tanti sport, chi conosce a memoria il catalogo serie tv delle piattaforme in streaming e chi preferisce leggere, ma la passione che accomuna un po' tutti – e con tutti ci si riferisce a noi italiani – è la passione per la cucina. La cultura per la cucina e l’alimentazione non è prerogativa del bel paese, ma dalle nostre parti, da nord a sud, tutti hanno una passione, forse una vera e propria ossessione per il cibo. Che siano ristoranti stellati, osterie di periferia o street food non è importante, la nostra cultura è fortemente incentrata su questo aspetto. Con così tanta varietà e scelta a volte risulta davvero difficile scegliere il posto giusto dove andare a mangiare.

Valentina Nappi, influencer americana dalle origini italiane, conserva la stessa passione per la cucina e avendo visitato e provato una quantità notevole di ristoranti, ci viene in soccorso con le sue recensioni a tema food. Valentina viaggia per il mondo culinario da 12 anni e grazie a questa esperienza ha aperto un canale instagram: “@gourmetconcerto”, dove raccoglie le sue recensioni sul cibo. Sul suo canale di TikTok invece offre un servizio completo in cui valuta ogni aspetto della ristorazione senza trascurare nessun dettaglio. I video in questione offrono una panoramica sulla location in cui si trovano, valutando la coerenza degli ambienti con il menù e con il clima dei locali, il servizio a partire dall’accoglienza appena entrati nel ristorante fino alla fine della consumazione.

Non mancano valutazioni sui piatti veri e propri, che sono poi uno dei punti di forza del canale, proprio perché Valentina essendo una assidua frequentatrice di ristoranti stellati, ci presenta pietanze inusuali e ricercate, dando un giudizio maturato dall’esperienza e dalla conoscenza profonda della materia. La passione per i ristoranti incontra Valentina quando conosce il suo attuale marito, che le fa conoscere il ristorante “EL BULLI” (uno dei ristoranti spagnoli più blasonati a livello mondiale) al loro primo appuntamento, di cui si innamora e che le fa nascere la curiosità per la cucina internazionale che coltiva ancora adesso ogni giorno.