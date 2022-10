Dal sogno alla realtà: la storia dell'influencer Samantha Frison che lancia un brand

Francesco Fredella 04 ottobre 2022 a

Samantha Frison ha poco poco più di 20 anni. Ed è già un punto di riferimento sui social: su Tik Tok e Instagram va fortissimo.

Oggi è una ragazza che lavora molto e che guarda al futuro con molta ambizione. Infatti, ha lanciato il primo brand italiano di ciglia finte: si tratta di un vero e proprio sogno che ha realizzato con tanta perseveranza e con l'aiuto della popolarità raggiunta grazie ai social. Anche il suoi canale Youtube va fortissimo: aperto nel lontano 2012, oggi conta circa 500.000 iscritti. Su Tik Tok, invece, vola con 2 milioni di seguaci. Numeri da star, numeri milionari.

Il suo nuovo brand si chiama "Samy Lashes by Samantha Frison". Si tratta di ciglia finte di seta realizzate a mano pensate per il comfort tutto il giorno e indossabili fino a 25 volte. Una vera chicca per le donne, che apprezzeranno questo nuovo lancio imprenditoriale. "Le nostre ciglia finte Samy Lashes sono uniche e leggere come una nuvola, in grado di darti un nuovo look e di rivoluzionare il tuo sguardo", racconta Samantha.