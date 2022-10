Falsa laurea, inflitto un anno all'ex capo staff in Campidoglio: la precisazione dell'avvocato

01 ottobre 2022 a

a

a

"Falsa laurea, inflitto un anno all'ex capo staff in Campidoglio". In merito all'articolo pubblicato in data 28 settembre 2022 relativo alla condanna definitiva a un anno di reclusione per il reato di falso - con pena sospesa -, commesso mettendo nero su bianco il possesso di una laurea in Giurisprudenza in realtà non conseguita, nella dichiarazione indirizzata alle Risorse Umane di Roma Capitale per la candidatura all'incarico riceviamo e pubblichiamo la seguente rettifica.

Falsa laurea, inflitto un anno all'ex capo staff in Campidoglio

"Egregio Direttore,

scrivo la presente in nome e per conto del Dott. Adalberto Bertucci e quale difensore di fiducia dello stesso, al fine di rappresentarle che nell’articolo di cui in oggetto, apparso oggi sul giornale da Lei diretto, sono riportate informazioni inesatte ed altamente lesive dell’immagine e della reputazione del mio assistito.

In particolare si segnala l’inesatta indicazione secondo la quale sarebbe stata “confermata” dalla Corte di Cassazione “la decisione presa dai giudici della Corte di Appello di Roma nel 2020”. Contrariamente a quanto affermato dall’autore dell’articolo, infatti, la Corte di Appello di Roma, nella richiamata sentenza, in riforma di quanto a suo tempo deciso dal locale Tribunale, ha assolto gli imputati - tra i quali il Dott. Adalberto Bertucci – “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, senza esprimere alcuna censura sulla regolarità delle procedure di selezione del personale a suo tempo adottate dalle Aziende municipalizzate interessate alla vicenda.

Inoltre, non può non segnalarsi, come contrariamente al vero, l’autore dell’articolo affermi quanto segue: “L’estromissione di Di Lauro dall’azienda era arrivata nell’aprile del 2017, a seguito della decisione con cui il Tribunale penale di Roma aveva condannato nel 2016 l’allora amministratore delegato di “Metro s.p.a.”, Adalberto Bertucci per il reato di abuso d’ufficio per aver proceduto in modo irregolare all’assunzione del lavoratore..”. Ebbene, il Dott. Bertucci non ha mai ricoperto la carica di Amministratore Delegato di Metro S.p.a. e, soprattutto, non ha mai proceduto all’assunzione del citato lavoratore, non essendo stato mai, per l’effetto, condannato (sia pure in primo grado) in relazione all’assunzione del Di Lauro.

Si chiede, pertanto, che venga pubblicata tempestivamente apposita rettifica nei termini cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della Legge n. 47/1948, soprattutto al fine di evitare doverose iniziative giudiziarie che dovrebbero essere altrimenti intraprese, a tutela dell’immagine e della reputazione del mio assistito. Avv. Domenico Mariani".