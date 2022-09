Shinratensei98 (alias Vittoria Marabotti) conquista i social con Tik Tok: video virali

Francesco Fredella 14 settembre 2022 a

Ventiquattro anni. Una carriera davanti a sé, tanta umiltà e voglia di fare. Vittoria Marabotti, alias “Shinratensei98” è una ragazza umile che si sta facendo strada nella vita. Ora approda su Tik Tok e i suoi video diventano virali in poco tempo. Inizia lavorando come cameriera per pagare gli studi all’università e questa storia sembra simile a quella di tante altre persone. Una storia fatta di gavetta (al momento studia ancora mediazione Linguistica) e tanti sacrifici. Alla ricerca sempre di nuove opportunità lavorative, successivamente al secondo lockdown, nell’inverno 2020, decide di aprire Instagram e provare a buttarsi nel mondo dei social network. “Mi piaceva quello che stavo facendo ma non era abbastanza”, racconta.

Poi si avvicina al mondo dei cosplay. Oggi, Vittoria è molto popolare su Tik Tok con milioni di like e conta un account Instagram con oltre 230 mila followers: un mondo che la affascina, sempre in crescita. Visto che è molto attratta dal mondo dei Cosplay non è un caso se il suo nome sia “Shinratensei98”, ispirato al mondo giapponese. Grazie a Instagram crea connessioni con una community amante di questo settore, condividendo amicizie online, alcune concretizzare poi nella vita reale. E’ Instancabile anche nello sport, fin dalla età di 5 anni frequenta diverse scuole di ballo. Aperta da poco al nuovo social network “Tik Tok” sta collezionando milioni di like e migliaia di visualizzazioni da un gruppo sempre più numeroso di follower e utenti. La sua speranza? Ampliare la propria community e farsi conoscere in tutta Italia.