Elettra Lamborghini lascia tutti senza parole su Instagram tra leggins attillati e un top da capogiro

30 maggio 2022

Elettra elettrizzante. L’ereditiera Lamborghini sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Capri insieme agli amici, mentre il marito Afrojack è volato a Las Vegas per un dj set. Ma prima di dedicarsi al mare e alla tintarella ha pubblicato una foto conturbante sul suo seguitissimo profilo Instagram. Top scollato e leggings effetto vedo-non vedo con strisce nere. Una specie di ragnatela che le lasciava completamente scoperto il celeberrimo lato B da regina del twerking. A colpire però è soprattutto l’espressione seria da femme fatale e la cascata di riccioli castani. Così davvero non si è mai vista. Elettra Lamborghini, prossima a lanciare il tormentone dell’estate 2022, ha scritto nella caption: “Bienvenidas al party”. E quasi 300.000 follower hanno accettato l’“invito” con like e commenti privi di pudicizia.

