Dramma davanti al recinto del leone: mette la mano e la bestia non perdona

Mai stuzzicare il leone. Soltanto un folle potrebbe andare a giocare con un feroce animale come il re della Savana, cosa che è avvenuta in Jamaica. In un zoo di Santa Cruz un uomo ha voluto fare il simpatico scherzando con il leone, inserendo la mano oltre la recinzione per disturbare la bestia. La scena è stata ripresa da altri presenti ed è stata pubblicata su Twitter.

A rendere ancora più assurda la scena è che l’uomo non è l’ultimo visitatore sprovveduto, ma il guardiano del parco, che ha visto il proprio dito addentato dal leone. I testimoni, visto il ruolo del coinvolto, hanno inizialmente pensato ad un siparietto, senza pensare al peggio: “Quando è successo, ho pensato che fosse uno scherzo. Non mi rendevo conto della gravità della cosa perché è il loro lavoro mettere su uno spettacolo. Ovviamente quando è caduto a terra tutti hanno capito che era una cosa seria. Tutti hanno iniziato a farsi prendere dal panico”. Una donna ha fatto sapere il leone avrebbe tolto tutta la pelle e la prima falange, staccandola del dito del guardiano, caduto a terra dopo essere riuscito a liberarsi dalla morsa. Sull’episodio è stata aperta un’indagine dalla Jamaica Society for the Prevention of Cruelty of Animals.

