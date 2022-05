Chiara Nasti risponde agli hater del gender reveal: “Non avete mai visto una cosa simile. Siete piccoli”

20 maggio 2022 a

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni aspettano un bambino, ma l’annuncio del sesso del nascituro ha scatenato una polemica social. Il calciatore della Lazio e la compagna influencer hanno scelto lo Stadio Olimpico e una particolare cerimonia per venire a conoscenza dell’identità del proprio figlio, con un vero e proprio show - secondo il Corriere della Sera è costato 60mila euro - alla presenza di familiari e compagni di squadra. In molti hanno attaccato la coppia, che però tramite una storia su Instagram ha voluto rispondere ai critici: “La verità è che non avete mai visto una cosa simile... disprezzare perché non potete avere lo stesso vi rende così piccoli che neanche potete immaginare”.

Nasti e Zaccagni affittano lo stadio per svelare il sesso del figlio

L’idea di una festa per i genitori è stata portata in Italia dagli Stati Uniti, ma la scelta della coppia da alcuni è stata giudicata “imbarazzante” e una “cafonata”, con Nasti che ha rispedito ogni critica al mittente, mettendo anche privato il proprio profilo social da quasi 2 milioni di follower: “Perché noi non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale (il più bello della nostra vita) ma siamo stati così originali che probabilmente a certa gente non scende giù. Grazie per tutta questa attenzione sempre”.

Selvaggia Lucarelli contro la no vax Chiara Nasti. E volano gli insulti

