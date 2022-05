"Non ci paragoni a un topo". La furia della giornalista russa contro Floris. Ma il conduttore la gela

17 maggio 2022 a

a

a

Momenti di tensione a Di Martedì tra il conduttore Giovanni Floris e la giornalista russa Tatiana Kukhareva. Lui le chiede se la Russia non rischi di trovarsi come un topo all'angolo con la Nato sempre più estesa ai suoi confini. La giornalista russa risponde adirata. "La Russia come un topo all'angolo? E' un insulto paragonare un Paese così grande a un topo". Floris però non ci sta: "Un Paese come il vostro, con le vostre tradizioni letterarie, non può che comprendere le metafore". E la discussione, nella puntata in onda su La7 martedì 17 maggio, va avanti. Di seguito e a questo link il video.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.