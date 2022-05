Consulenza SEO: perché richiederla

10 maggio 2022 a

I consulenti SEO sono professionisti del marketing digitale specializzati nell'ottimizzazione dei motori di ricerca. In parole molto semplici, un consulente SEO può essere assunto da un'azienda per aiutarla a determinare e pianificare le strategie SEO per l’azienda. Nel panorama italiano ci sono molti consulenti SEO. Tra questi, degno di nota, è SEO Leader che opera in tutta Italia e che recentemente ha anche sviluppato un e-book gratuito sul SEO Copywriting; quest’ultimo aiuta a prendere confidenza con questa materia così tecnica e sull'importanza di sviluppare contenuti che abbiano una struttura in linea con le richieste dei motori di ricerca.

Cos'è una consulenza SEO?

SEO (Search Engine Optimization) si riferisce a molte pratiche web diverse che ottimizzano la capacità di un sito Web di essere compreso dagli algoritmi dei motori di ricerca. Spesso i servizi di consulenza SEO sono complessi e spesso confusi. Questo è il motivo per cui può essere molto utile per i nuovi arrivati ​​lavorare a stretto contatto con un consulente SEO. I consulenti ti aiutano a istruirti su ciò che stanno facendo per la SEO e su come sta influenzando la tua azienda o organizzazione. Confusa con la ricerca a pagamento, la SEO è la pratica di ottenere risultati organici nei motori di ricerca come Google, senza pagare un prezzo.

Le campagne SEO sono vitali perché le classifiche dei motori di ricerca sono spesso più attendibili dai consumatori rispetto agli annunci a pagamento. Inoltre, l'acquisizione di buone capacità tecniche di SEO può richiedere anni di esperienza. Questo è il motivo per cui molte aziende assumono specialisti SEO.

Quali sono i servizi di consulenza SEO?

Di seguito sono riportate alcune nozioni di base sulla SEO.

On Site SEO

La SEO On Site comporta servizi di consulenza che cambiano il sito web stesso. Molti pensano, erroneamente, al lavoro On Site SEO come la creazione di link e canali social. Tuttavia, prima di iniziare a creare SEO off-site, una società di consulenza valuterà i molti modi in cui un sito web può classificarsi meglio all'interno dell'algoritmo di Google modificando il contenuto del sito stesso.

Alcuni aspetti importanti della SEO On Site includono:

- Tag title, tag description e meta tag: è molto difficile perfezionarli. Le società di consulenza SEO professionali ti aiuteranno a consigliarti su quali tag utilizzare.

- Contenuti di qualità e densità di parole chiave: questi termini si riferiscono al corpo di testo e contenuto multimediale aggiunto a un sito web. Quello che si dovrebbe sapere su questo aspetto della SEO è che si tratta di un equilibrio delicato. I servizi di consulenza SEO forniranno consigli chiari e calcolati su cosa utilizzare per ottenere i migliori risultati. La SEO aiuterà ad aumentare la visibilità di un sito web attraverso la creazione di contenuti di qualità.

Altri aspetti come la struttura del sito, l'interfaccia mobile friendly, la velocità del sito e la strutturazione dei dati sono tutti importanti per la SEO On Page.

OFF Site SEO

La creazione di link, la digital PR, i contenuti dei social media e i contenuti di marketing tra i molti altri servizi di consulenza SEO rientrano nella categoria off-site. È richiesta una conoscenza approfondita dell'algoritmo di ricerca di Google e degli standard del settore su come ottimizzare un sito web.

I consulenti SEO e i professionisti della ricerca hanno le conoscenze e i dati in tempo reale per puntare a un perfetto equilibrio di ottimizzazione in modo da garantire i migliori risultati.

La SEO è considerata una disciplina euristica che negli anni è diventata sempre più complessa. I vantaggi principali che i professionisti e le aziende che decidono di investire in questa strategia di marketing digitale ne traggono riguardano non solo un incremento di traffico qualificato al sito web ma anche un contestuale aumento della credibilità del brand.

Affidarsi ad una consulenza SEO potrebbe essere la decisione migliore che potresti prendere per il tuo business. Una strategia SEO che funziona, darà grande risalto alla tua attività e contribuirà ad aumentarne i guadagni.

