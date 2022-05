Con Orticola un week end per gli appassionati di fiori a piante

03 maggio 2022 a

Orchidee e Kokedama, piante cactacee e succulente, carnivore e aromatiche. E ancora: l’orto d’appartamento e varietà stagionali, dalle viole a limoni, pomodori e peperoncini. Amanti dei fiori e delle piante in cerca di novità per abbellire terrazzi e giardini ma anche chi si diletta a progettare angoli green da interno per un arredo sostenibile e accogliente, nel cuore della città, da venerdì a domenica c'è Orticola di Roma, la nuova manifestazione che si snoda con tanti imperdibili appuntamenti tra via Condotti e Villa Borghese. Non solo florovivaismo e mostra mercato ma insieme al Fai, alla Onlus Fondo Forestale italiano, al Giardino Segreto Garden Tours e molti altri, visite culturali nei musei, incontri, seminari e educazione alla mobilità sostenibile.

Orticola di Roma 2022 vedrà coinvolti tre luoghi centrali della Capitale. Via dei Condotti dove la manifestazione prenderà vita con installazioni floreali che addobberanno la strada. L’inaugurazione, organizzata in collaborazione con l’Associazione Via Condotti, avrà luogo il 5 maggio in una strada completamente pedonalizzata per l’occasione.. Il magico scenario di Villa Borghese e nello specifico Viale delle Magnolie si animerà invece di specializzati espositori di qualità: dai bulbi selezionati, alle affascinanti e succulente cactacee dalle esotiche piante carnivore, dall’arte giapponese dei Kokedama alle eleganti orchidee multicolori. Infine l'Hotel De Russie: gioiello romano del gruppo Rocco Forte Hotels, l’Hotel de Russie, in via del Babuino, tra due delle piazze più famose di Roma, Piazza di Spagna e Piazza del Popolo, metterà a disposizione della manifestazione il giardino monumentale frutto dell'estro del Valadier. Dal 6 all'8 Maggio, dalle 10 alle 19 ospiterà una Vip Green Lounge dedicata a sponsor e celebrities e visitabile su invito.

Orticola è anche cultura. Sabato 7 e domenica 8 Maggio ci sarà un’apertura straordinaria dell’acquedotto “La chiocciola di Villa Medici” dell’Acquedotto Vergine, a cura dei Volontari della Delegazione FAI di Roma. Luogo che, per le sue caratteristiche costruttive e per la storia che silenziosamente custodisce, rappresenta qualcosa di veramente unico e affascinante. All’interno di un pozzo cilindrico, con vera maestria, nel XVI secolo è stata costruita una ampia scala a chiocciola che, con i suoi 117 gradini, raggiunge lo speco dell’antico acquedotto Vergine: progettato da Marco Vipsanio Agrippa, genero di Augusto, fu inaugurato il 9 giugno del 19 a.C., a servizio dell’impianto delle terme di Agrippa in Campo Marzio. Le visite son prenotabili presso il punto FAI interno ad Orticola.

Oltre a questa apertura straordinaria, il FAI ha messo a punto un programma ricco di iniziative e appuntamenti imperdibili “Roma. Il verde e la città” e consultabili sul loro sito web: https://fondoambiente.it/.

Non poteva mancare poi uno spazio dedicato alla “lettura botanica” genere editoriale sempre più seguito dagli appassionati di gardening e inesauribile fonte d’ispirazione per creare giardini e terrazzi a regola d’arte. Le letture botaniche di Nicoletta Campanella avranno luogo il Venerdi 6 maggio alle 17.00 e domenica 8 maggio alle 11.00. Il sabato 7 maggio alle 15.30 la Presidente del Giardino Romano, Maria Gloria Viero insieme all’architetto Nathalie Grenon Sartogo, illustreranno il progetto di sistemazione del tratto della tangenziale stazione Tiburtina in area verde tipo l’high way di Manhattan a NY.

