Al via nel Lazio uno sportello del cittadino per facilitare l'accesso ai fondi europei

“Ho dato vita allo Sportello del cittadino europeo per ridurre la distanza fra l’Ue e il territorio, per aiutare i cittadini ad accedere alle sovvenzioni, ai contributi e alle agevolazioni europee. Ma per fare questo, è necessaria la connessione tra le istituzioni europee e i rappresentanti del territorio, che conoscono meglio di chiunque altro le istanze e le criticità locali”. Lo afferma l’eurodeputata di Forza Italia, Luisa Regimenti, nel corso della conferenza “Il territorio in Europa”, cui hanno partecipato la sociologa e progettista europea Chiara Di Fede, il senatore Maurizio Gasparri, i dirigenti del coordinamento romano di Forza Italia, Simone Foglio, Rocco Belfronte, Antonello Derenti, Pietrangelo Massaro, il vicepresidente della Provincia di Rieti, Fabio Nobili, e Andrea La Fortuna, vicepresidente del VI municipio di Roma. I lavori sono stati chiusi dal vicepresidente di FI, Antonio Tajani, che ha sottolineato l’importanza del ruolo svolto dall’Europa e il grande rilancio del partito sul territorio.



“Il progetto, partito nel Lazio, ma che auspico si possa estendere in tutta Italia, prevede – prosegue la Regimenti – che chiunque possa rivolgersi allo sportello per illustrare la sua idea imprenditoriale e riceva tutte le istruzioni necessarie per accedere ai fondi, il cui iter spesso è complicato e difficilmente comprensibile. E’ la dimostrazione più chiara di come la politica sia al servizio dei cittadini”. Il coordinamento romano azzurro, da parte sua, afferma di aver partecipato ai lavori “per condividere le proposte di Forza Italia partendo dalle necessità dei singoli municipi. Reputiamo fondamentale accorciare le distanze tra Roma ed Europa, tra cittadini ed istituzioni europee. Come partito moderato, liberale, cristiano ed europeista, Forza Italia c’è, nell’ambito dei valori e delle azioni programmatiche del Ppe”.

