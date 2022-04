"Riempie le aule": ecco la formazione di Davide Storniolo, guru del mercato immobiliare

25 aprile 2022 a

Di Davide Storniolo, tra gli agenti immobiliari più forti in Italia, parla anche Forbes.it con un pezzo dedicato a lui all'incirca un mese fa. Nonostante la giovane età, Storniolo - genovese di origine - è uno dei punti di riferimento per il mercato immobiliare italiano: 33 anni, due volte primo in Italia per numero di vendite di case.



Infatti, dopo 12 anni nel settore immobiliare, è il team leader più giovane ad aver ottenuto i migliori risultati nella storia degli oltre 26 anni di RE/MAX in Italia (il brand americano più grande al mondo), raggiugendo il primato italiano nel 2017, il primo posto come fatturato nel 2021 e sempre il podio più alto per maggior numero di compravendite concluse nel 2020 (superando le 110 transazioni). Forbes racconta che Storniolo "si posiziona tra i migliori 45 agenti al mondo su circa 144.000 colleghi collocati in 90 paesi e 5 continenti . Viene premiato alla carriera per ben 2 volte con il premio nazionale “hall of fame” per aver superato 1 milione di dollari di fatturato". Adesso, dopo una serie di riconoscimenti sul campo, Storniolo sta per girare l'Italia riempendo le aule con corsi per agenti immobiliari. E' gettonatissimo.



L'ennesimo miracolo imprenditoriale di un ragazzo quasi trentenne, che per molti è già un modello di riferimento indiscutibile. Come racconta ancora una volta Forbes.it "gestisce un team di professionisti ed aiuta le famiglie a comprare e vendere casa, si occupa di investimenti immobiliari e ha sviluppato due corsi: “Level up” e “club z”.



Il suo libro autobiografico, dove racconta tutti gli episodi (belli e brutti) della sua rocambolesca vita da imprenditore e leader del settore immobiliare, è molto atteso. Ma se lo incontrate o se lo contattate sui social approfittatene per chiedere una previsione sul mercato immobiliare, che è in continuo mutamento.

