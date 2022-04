Le due Vip che scuotono la provincia ciociara: Virginia Saba presenta il libro con Sara Manfuso

Domenico Alcamo 24 aprile 2022 a

Due vip nella profonda provincia ciociara. Sono Virginia Saba, giornalista e compagna del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e Sara Manfuso, opinionista tv e moglie del deputato Pd Andrea Romano.

Sono arrivate a Cervaro per la presentazione de “Il suono della bellezza, note di vita e di filosofia”, volume di cui Saba è autrice. Un sabato pomeriggio di certo particolare, per il piccolo comune di 8mila abitanti, nella cornice di “Santa Maria Maggiore”. Molta sintonia tra le due protagoniste dell’evento in un dialogo che ha toccato vari punti dell’attualità, in un appuntamento che ha attirato una folta partecipazione.

