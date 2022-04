Ecco "Mosaica", Orsoni Venezia 1888 di Trend Group presenta il capolavoro con Dior

23 aprile 2022 a

Orsoni Venezia 1888 del Trend Group, leader mondiale nella produzione di mosaici a foglia d’oro 24K, oro colorato e smalti veneziani in più di 3.500 tonalità, ha realizzato “Mosaica”, una reinterpretazione della Lady Dior, iconica borsa della maison di alta moda.

L’incontro fra l’esperienza centenaria di Orsoni Venezia 1888-Trend Group nella realizzazione di mosaici e la moda di Dior ha dato vita a un un’opera unica – pensata per celebrare la Biennale Arte di Venezia, inaugurata ufficialmente oggi, ed esposta nella boutique della maison in San Marco 1342/1343 – firmata dall’artista italiano Fabrizio Plessi per la collezione Lady Dior As Seen By, e dalla maestra mosaicista Paola Gortan per la parte dell’azienda lagunare.

Visibile su uno dei lati della borsa, interamente realizzata amano uno schermo espone il nome "Dior", ondulato come al ritmo dell'acqua, evocando la laguna che come un’altalena sommerge la città e la illumina con i suoi riflessi dorati.

“La borsa brilla di 2.200 tessere di mosaico in foglia d'oro 24K – spiega Andrea Di Giuseppe, amministratore delegato del Trend Group – prodotte secondo le antiche tecniche artigianali bizantine di cui il nostro gruppo è custode, un saper fare antico, un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. Ringrazio Paola Gortan, maestra mosaicista che collabora da tempo con noi, per il prezioso lavoro svolto e Luca Chiesura, nostro project manager, che ha fatto da raccordo fra noi e Dior, coniugando le esigenze degli artisti coinvolti a livello di design e utilizzo dei materiali.”

“In questi giorni – continua Di Giuseppe – celebreremo Venezia partecipando a Homo Faber Event, la grande manifestazione culturale alla Fondazione Giorgio Cini, sull’isola di San Giorgio Maggiore, e presentando un nuovo e ambizioso progetto nell’ambito della nostra attività che sarà svelato tra qualche giorno.”

