La campagna “Una volta per tutte” si allarga all'emergenza Ucraina: per essere vicini a chi soffre

Continua l'impegno di "Emergenza Sorrisi" a favore degli ultimi, siano essi i bambini che nascono con una malformazione del volto o i tanti profughi che fuggono dalla guerra in Ucraina, perché il diritto alla cura e alla salute deve essere un diritto universale.

Fino all'8 maggio sarà attivo il numero solidale 45587 per sostenere la campagna di raccolta fondi "Una volta per tutte" destinata a finanziare gli interventi d chirurgia ricostruttiva del volto per i bambini che nascono con malformazioni congenite. E' imminente la partenza di Emergenza Sorrisi per il Pakistan a Peshawar, paese dove i chirurghi e gli infermieri volontari riescono finalmente a tornare dopo 10 anni di assenza: 80 BAMBINI ATTENDONO DI ESSERE OPERATI.

Con il dono tramite sms si sostiene anche un programma che "Emergenza Sorrisi" sta attuando in via emergenziale, per l'invio di equipe chirurgiche specialistiche in soccorso dei feriti proventi dall'Ucraina.

"Emergenza Sorrisi" si è subito attivata per prestare assistenza medica attraverso l'invio di medicinali e mezzi di primo soccorso al popolo ucraino e piccole attrezzature agli ospedali delle principali città colpite. Ora l'associazione è parte del team di emergenza messo a punto dall’Unità dei Crisi Ministero della Salute Moldavo con la finalità di supportare il personale medico nel prestare assistenza medica e sanitaria ai profughi, in particolare a supporto dell'ospedale pediatrico e dell'ospedale di traumatologia di Chisinau. Ed è proprio a Chisunau che – con il finanziamento della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale – arriverà nei primi giorni di maggio un'unità medica mobile per offrire assistenza sanitaria a chi ha più bisogno e lungo tutta la frontiera con l’Ucraina.

L'associazione sta anche lavorando per promuovere borse di studio e offrire una dignità intellettuale ai giovani profughi, in particolare medici e artisti. E’ di questi ultimi giorni, la possibilità di svolgere una missione chirurgia a Kiev sotto l’egida dell’Ambasciata italiana per prestare soccorso ai civili, vittime del conflitto, con il personale sanitario volontario, già pronto a partire.

"Emergenza Sorrisi è dove si soffre e dove serve, anche se c'è la guerra. Anche se è pericoloso. Abbiamo deciso di destinare – in via emergenziale - parte dei fondi raccolti con la nostra campagna di SMS solidale per le attività di sostegno alla popolazione ucraina per essere vicino a chi soffre. In ogni missione chirurgica, anche se l'obiettivo primario è quello di restituire il sorriso ai bambini che sono nati senza - ci siamo trovati spesso a curare bambini con ferite di guerra ed ustioni. Vogliamo continuare ad offrire tutto il nostro know how sanitario dove c'è bisogno. Perché è proprio questa la nostra mission: essere vicini a chi soffre" – sottolinea Fabio Abenavoli, Chirurgo Plastico e Maxillo Facciale, presidente di Emergenza Sorrisi.

LA CAMPAGNA "UNA VOLTA PER TUTTE"

Fino all'8 maggio sarà possibile offrire il proprio contributo per sostenere i medici e infermieri volontari della Onlus e aiutarli a donare speranza a moltissimi bambini il cui futuro è compromesso da gravi malformazioni del volto. Per farlo è sufficiente inviare un sms al 45587 per donare 2 Euro, oppure effettuare una chiamata da rete fissa al 45587 per donare 5 o 10 euro.

Supportando questa campagna di raccolta fondi aiuterai i nostri medici e infermieri volontari a partire in missione nei Paesi più remoti e talvolta pericolosi del mondo e sosterrai lo sviluppo della nostra azione umanitaria. In 14 anni di missioni chirurgiche Emergenza Sorrisi ha restituito il sorriso a oltre 5.200 bambini e formato 577 medici locali. Cercare la migliore tecnica chirurgica, condividere e trasferire la conoscenza medica ai sanitari locali è una priorità per Emergenza Sorrisi. Vogliamo portare avanti il nostro impegno continuando a condividere quello che sappiamo fare: donare il sorriso!



