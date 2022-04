PNRR: come ottenere una consulenza fondi europei

19 aprile 2022 a

Un argomento di cui si sente tanto parlare e che riscuote l’interesse di aziende, enti e privati è il PNRR e il cospicuo insieme di fondi che lo caratterizza. Spesso, però, non risulta del tutto chiaro come poterne usufruire. Proviamo a capire nel dettaglio cosa implichi il PNRR e come ricevere una consulenza fondi europei che permetta di cogliere le migliori occasioni disponibili.

Cos’è il PNRR

Il PNRR, ovvero Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, racchiude diverse opportunità per accedere ai fondi di Next Generation EU (NGEU), lo strumento realizzato dall’Unione europea con lo scopo di incentivare la ripresa economica dopo la grave crisi causata dalla pandemia da Covid-19.

A quanto ammontano i fondi? La cifra stanziata per l'Italia raggiunge in totale 235,1 miliardi di euro e comprende anche le risorse del Fondo Nazionale Complementare e del Fondo React Eu. Un investimento significativo, che vuole supportare diversi ambiti e che punta a finanziare progetti di alto valore, stimolando l’occupazione e la digitalizzazione, con un occhio di riguardo anche all’aspetto, sempre più urgente, della sostenibilità.

Le finalità del PNRR

Le risorse del PNRR sono indirizzate sia alla pubblica amministrazione sia alle imprese ed ai liberi professionisti, secondo precise finalità che vanno a ricoprire 6 missioni, che rappresentano le aree “tematiche” strutturali di intervento:

• digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;

• rivoluzione verde e transizione ecologica;

• infrastrutture per una mobilità sostenibile;

• istruzione e ricerca;

• inclusione e coesione;

• salute.

Si vuole in questo modo promuovere lo snellimento delle procedure burocratiche e l’adozione di un approccio più moderno al lavoro, all’interno di diversi settori: la crescita della competitività dell’economia italiana non può prescindere, infatti, da un massiccio processo di svecchiamento che favorisca lo sviluppo tecnologico e la transizione verde, attraverso una forte digitalizzazione anche in ambito pubblico e l’utilizzo, sempre più diffuso, di fonti rinnovabili e di forme di mobilità sostenibile.

Come accedere ai fondi: consulenza fondi europei

I fondi del PNRR sono accessibili tramite specifici bandi, periodicamente pubblicati, che prevedono determinati requisiti. Per riuscire a orientarsi all’interno dei diversi bandi, dei criteri di ammissione e delle differenti tempistiche di iscrizione, è possibile richiedere una consulenza fondi europei alla società RC Consulting S.r.l. , azienda esperta che, con il proprio team multidisciplinare di professionisti, è in grado di risolvere qualsiasi dubbio in merito e di indirizzare al meglio la candidatura.

Il lavoro di consulenza implica un'attenta valutazione della proposta del cliente, lo studio di fattibilità e l'analisi delle condizioni di accesso ai finanziamenti, per giungere ad un concreto supporto nella redazione del progetto.

L’identificazione dei bandi più idonei al proprio ambito di azione consente di ovviare al rischio di perdere occasioni importanti di investimento e di ottenere l’impulso necessario a superare la difficile situazione generata dalla pandemia, all’insegna dell’incremento occupazionale e di una vera rinascita economica e sociale.

