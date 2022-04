Regionali, tour nelle periferie del Comitato Lazio 2023 

13 aprile 2022 a

a

a

Già nelle scorse settimane il sito www.iltempo.it aveva dato notizia del lavoro del “Comitato Lazio 2023”, autore di un documento, Briefing Lazio 23 che stila una serie di proposte, rivolte al centrodestra, su cui basare una piattaforma programmatica in vista delle Regionali per il Lazio.

A redigere questo documento, coordinato da Pietro Giubilo, già sindaco di Roma, un team di figure provenienti dal mondo della pubblica amministrazione, del giornalismo, delle professioni, dell’associazionismo d’area. Ora, seguendo il metodo di confronto diretto con le istanze territoriali, una rappresentanza del Comitato, composta dallo stesso Giubilo, dal Presidente della Fondazione Rivolta Ideale Domenico Gramazio, e dall’ingegner Lello Della Bona si è recata in sesto municipio, dove ha incontrato il Presidente Nicola Franco.

L’attenzione alle periferie, si legge in un comunicato, è fondamentale per il rilancio del territorio e in questo senso il ruolo del Municipio, come fulcro in un raccordo tra istituzioni e cittadini, diventa fondamentale in zone di particolari difficoltà sociali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.