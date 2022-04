Nuova Toyota Yaris Cross: il know-how delle piccole auto con l'esperienza del Suv

12 aprile 2022 a

Sviluppata in Europa pensando specificamente ai clienti europei fin dalle prime fasi del concept unisce la grande esperienza e il know-how di Toyota nelle auto di piccole dimensioni e l’esperienza nella progettazione di SUV. La Yaris Cross è un modello completamente nuovo che porta con sé le qualità chiave della nuova generazione di Yaris.

Auto dell'Anno in carica in Europa: il concetto ”piccola fuori, grande dentro” che massimizza lo spazio interno e la praticità, la potenza dell'ibrido elettrico di quarta generazione, i più alti standard di sicurezza con il Toyota Safety Sense di seconda generazione e un autentico carattere Fun to Drive. Queste caratteristiche sono combinate con specifiche da SUV, derivate dall’heritage Toyota in termini di innovazione, a partire dalla creazione di quello che ora è un segmento centrale del mercato, grazie al primo RAV4 più di 25 anni fa.

L'introduzione della Yaris Cross allarga la famiglia Toyota Yaris, unendosi a Yaris berlina e a GR Yaris, sportiva ad alte prestazioni. lnoltre permette a Toyota di vantare la più ampia gamma di SUV ibridi elettrici sul mercato, accanto al compatto C-HR, al RAV4 di medie dimensioni e all'Highlander a sette posti, offrendo ai clienti una scelta eccezionale per dimensioni e capacità e soddisfare le loro esigenze.

Hideaki Hayahi, vice ingegnere capo di Yaris Cross, spiega: “Quando abbiamo iniziato a pianificare la nuova Yaris Cross, abbiamo considerato l'importanza dei SUV e ciò di cui riteniamo abbia bisogno la prossima generazione di auto del segmento B. Ci è venuta in mente un'auto che permette ai proprietari di esprimere la loro individualità e di condividere il loro stile di vita unico e attivo.”

Il tema del team di sviluppo è stato "Always On the Move", che esprime la volontà di creare un’auto "Easy, Fast, Smart". Questo la rende perfettamente adatta all'uso quotidiano, ma con un'indole avventurosa che è fondamentale per un SUV di successo.

Yaris Cross è costruita sulla piattaforma GA-B per vetture di piccole dimensioni, figlia della filosofia Toyota New Global Architecture, aspetto che le conferisce i punti di forza di base che hanno decretato il successo della Yaris. Completano il quadro un powertrain ibrido elettrico Toyota di quarta generazione per garantire prestazioni entusiasmanti, consumi ridotti, basse emissioni, e un’ottima manovrabilità urbana, tutto con un’estetica SUV. La disponibilità della trazione integrale intelligente Toyota (AWD-i) rafforza il carattere di autentico SUV del modello.

Sviluppata e costruita in Europa per i clienti europei

La Yaris Cross è costruita nello stabilimento di Valenciennes di Toyota Motor Manufacturing France, dove sono stati investiti 400 milioni di euro per consentire la realizzazione simultanea di Yaris e Yaris Cross sulla stessa linea di montaggio. La sua aggiunta al portafoglio di produzione europeo di Toyota rafforza la strategia di localizzazione dell'azienda e sostiene il cammino verso l’obiettivo di 1,5 milioni di vendite annuali nel continente entro il 2025.

DESIGN

Il tema del design della Yaris Cross era "Easy, Fast, Smart," definito con l'obiettivo di creare un'auto che fosse una partner ideale per le attività quotidiane. Il team di Toyota European Design and Development (ED2), il centro di design europeo di Toyota nel sud della Francia, ha lavorato per reimmaginare il SUV urbano, realizzando un design più solido e minimalista che distingue la Yaris Cross dalle sue concorrenti. Il corpo vettura più alto, con una linea di cintura che corre virtualmente dal muso fino alle luci posteriori, aggiunge il senso di un SUV rialzato e potente. Ruote e pneumatici di diametro maggiorato — con cerchi fino a 18 pollici - aggiungono enfasi visiva e contribuiscono anche alla capacità dell'auto di affrontare diverse condizioni di guida. L’aspetto compatto è accentuato dal pronunciato sbalzo in corrispondenza degli pneumatici posteriori.

Il frontale ha un’immagine urbana forte e robusta, con la griglia superiore e inferiore che formano due forme trapezoidali sovrapposte — una caratteristica di design tipica dei SUV Toyota. I fari sottili, di forma romboidale, utilizzano luci principali a LED (a partire dalla versione Trend) con luci diurne verticali separate e fendinebbia circolari posti agli angoli della griglia inferiore. La parte posteriore è definita dall'ampio portellone e da una sezione centrale quadrata che esprime la funzionalità della vettura, incorniciata dagli ampi passaruota posteriori e dalle linee caratterizzanti a forma di C negli angoli inferiori. A partire dall’allestimento Trend, tutte le luci posteriori utilizzano la tecnologia LED.

La forma della carrozzeria è ottimizzata per l'efficienza, con alette di stabilità aerodinamica posizionate in punti strategici. C'è anche un fondoscocca quasi interamente piatto con paratie che contribuiscono alla stabilità dell'auto e aiutano a rendere le lunghe percorrenze meno faticose per il guidatore. Rispetto alla berlina, la Yaris Cross è più alta di 95 mm (1.595 mm), 20 mm più larga (1.765 mm) e 240 mm più lunga (4.180 mm). Il passo di 2.560 mm risulta invariato, ma un aumento di 25mm dell'altezza da terra, ora di 170 mm, riflette la sua autentica indole da SUV, insieme ad una posizione di guida rialzata e un’eccellente visibilità per il guidatore. L'agilità urbana è assicurata da un raggio di sterzata di 5,3 m (tra marciapiedi). In base alla versione, la Yaris Cross monta cerchi in lega da 16, 17 o 18 pollici con finiture in nero argentato/grigio scuro o lucido lavorato in abbinamento a dettagli in nero o grigio scuro. Ci sono 10 opzioni di colori della verniciatura, compresi i nuovi colori perlati e metallizzati; un rivestimento bicolore con tetto e montanti neri, è di serie per le versioni Adventure e Premiere e disponibile a pagamento per la Trend.

Interni

Il design degli interni della Yaris Cross porta avanti l'aspetto moderno e di qualità della Yaris, pur concentrandosi su un tema di "accesso veloce” che dà la priorità alla comodità quotidiana. Ci sono nuovi trattamenti per elementi come i montanti anteriori, le soglie e la console centrale, e nuove finiture per i pannelli delle porte e i poggiabraccio. La console centrale è più marcata. I comandi delle funzioni di guida, compresi gli interruttori di selezione delle varie modalità e (dove presente) della modalità di trazione integrale sono raggruppati nei pressi della leva del cambio. La posizione di guida più alta e ottimizzata offre al guidatore la buona visibilità.

HYBRID POWERTRAIN

La Yaris Cross è alimentata dalla tecnologia ibrida elettrica di quarta generazione di Toyota, un sistema che ha fatto il suo debutto sulla nuova Yaris berlina. Il suo cuore è un motore Hybrid Dynamic Force a tre cilindri da 1,5 litri che ha la stessa struttura di base e il funzionamento dell'unità da due litri più grande presente nella Toyota Corolla e C-HR. Una corsa lunga, una combustione ad alta velocità, un elevato rapporto di compressione 14:1 e il controllo della temperatura e della pressione aiutano l'unità del ciclo Atkinson a raggiungere un'elevata efficienza termica del 400/o; viene quindi generata più energia per alimentare l'auto da ogni goccia di carburante. Il motore Hybrid Dynamic Force è più silenzioso durante l’accelerazione, e la potenza e la coppia massima del motore vengono raggiunte a regimi più bassi: 92 CV/68 kW a 5.500 giri/min e 120 Nm tra 3.600 e 4.800 giri/min.

La potenza massima dell'intero sistema (motore termico e motori elettrici) è di 116 CV/85 kW. Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 (ciclo combinato WLTP) sono rispettivamente di 4,4- 5.0 1/100 km e 100-114 g/km (nel caso della AWD-I sono di 4,7- 5,11/100 km e 106-116 g/km, i migliori valori della categoria).

Motore elettrico e power control unit

Il sistema ibrido compatto include anche un motore/generatore elettrico che offre più potenza e una migliore risposta rispetto al sistema Toyota della generazione precedente. Il motore da 580 V produce 80 CV /59 kW e 141 Nm di coppia. Il power control ha anche un design più compatto e una maggiore densità di potenza. Può controllare più di 100 A di corrente e aumenta i 177,6 V della batteria ibrida agli ioni di litio a 580 V. I suoi transistor disposti verticalmente e l'efficiente sistema di raffreddamento consentono una commutazione fino a 10.000 volte al secondo.

Batteria agli ioni di litio

Yaris Cross utilizza una batteria ibrida agli ioni di litio, con efficienza e potenza migliorate, riducendo la resistenza all'interno delle celle. L'unità da 177,6 V è in grado di produrre il doppio della quantità di energia in frenata e fornire il 50% in più di potenza in accelerazione rispetto alla batteria al nichel metal-idruro presente nella precedente generazione di Yaris Hybrid. Oltre ad essere più potente, è anche più leggera: infatti il gruppo completo pesa 27 kg, il che contribuisce ulteriormente all'efficienza complessiva della vettura. L’aumento del contributo della batteria aiuta a consentire una maggiore percentuale di guida in EV durante i viaggi urbani, con zero emissioni e zero consumo di carburante. L'autonomia ufficiale in EV secondo pli standard WLTP risulta abbastanza comoda da coprire un'elevata percentuale di spostamenti in città per i clienti europei. La guida EV è possibile a velocità fino a 130 km/h.

La Yaris Cross è anche una delle prime ad offrire connettività wireless per smartphone con Android Auto e Apple CarPlay. lnoltre, tramite l’applicazione per smartphone MyT, i proprietari possono controllare a distanza una serie di funzioni come il blocco e lo sblocco dell'auto, la regolazione del clima a bordo (a seconda del mercato) e le luci di emergenza che aiutano quando si cerca l'auto nei parcheggi affollati.

I servizi aggiuntivi di MyT danno ai proprietari l'accesso a servizi e informazioni utili sulla loro auto. L’app registra i dati di guida, quindi le informazioni sul chilometraggio, la velocità e l'accelerazione possono essere recuperate ogni volta che è necessario. Con la continua evoluzione del Toyota Smart Connect, nuovi servizi e funzioni saranno aggiunti al sistema automaticamente tramite aggiornamenti over-the-air per dare ai proprietari ancora più comodità con la loro Yaris Cross.

