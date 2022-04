Nicola Venturi, artista musicale, lancia le sue tracce techno con AR.MS. Empire

Francesco Fredella 11 aprile 2022 a

Musica, innanzitutto. Ma anche tanti sacrifici. Nicola Venturi, bresciano doc, si sta facendo conoscere ovunque come dj e producer. "Ho iniziato ad approcciarmi alla musica a 10 anni, suonando la chitarra", racconta. Adesso, lancia le sue tracce techno con AR.MS. Empire ed il successo è dietro l'angolo. "I miei gusti musicali, fin dall’inizio sono stati attratto dalla deep house, genere che si avvicina vagamente alle tracce presenti nel mio primo EP. Per influenza dei media e per gusto personale sono nato con l’ house music che accompagnava i mie pomeriggi davanti al computer. Con gli anni ho scoperto tutto quello che è il mondo tech e ho capito che quelle sono le sonorità e la ritmica che prediligo e che più mi rispecchia", racconta ancora a Il Tempo.il mondo la giusta fusione, riuscendo a percorrere con le sue sonorità vari stili musicali sia “old School” che “new School”, per approdare sulle più prestigiose consolle d’Italia", dice ancora.

I suoi primi pezzi sono nati dalle sonorità che ha scoperto nei miei ultimi viaggi all'estero: Dubai, Mosca, Mexico. Durante questi viaggi, anche senza cercarle, si sono create situazioni ‘magiche’ e divertenti che gli hanno permesso di creare nuove sonorità. "Ho voluto creare una raccolta che fosse adatta a più circostanze come un club o un semplice lounge bar affinchè tutti possano conoscere questa realtà musicale e scoprire la sua vastità", racconta. "L'idea è quella di continuare a scrivere brani ed arricchire sempre di più il mio bagaglio musicale con la speranza di poter collaborare con artisti di un calibro sempre più alto, magari anche all’estero dove la cultura tech è più sviluppata".

