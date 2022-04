La fondazione "Foedus" per la ricerca scientifica nell'ambito delle malattie delle pelle

10 aprile 2022 a

La ricerca sta andando sempre più veloce. Lo testimonia anche il Professor Paolo Marchetti (Direttore scientifico dell'IDI-IRCCS ROMA e Professore ordinario di Oncologia Medica Università La Sapienza Roma) che recentemente ha lanciato una start up presentandola al Circolo "Antico tiro a volo" di Roma. "Stiamo creando una serie di piattaforme per fornire delle informazioni più selettive e specifiche nella biologia molecolare, che servirà anche a seguire il paziente nel suo percorso di guarigione, per aiutarlo ad assumere terapie con costanza e percepire i suoi disagi intervenendo tempestivamente".

La Fondazione Foedus, la onlus presieduta dal senatore Mario Baccini già Ministro della Funzione Pubblica e Vice Presidente del Senato della Repubblica Italiana, sta dando un enorme contributo in questo senso: "La Fondazione sta effettuando una raccolta fondi per aiutarci in questo grande progetto- prosegue Marchetti- fondamentale l'aiuto che abbiamo avuto nel disegno degli spazi in cui tutte le attrezzature saranno condivise dai ricercatori evitando spese inutili".

Per quanto riguarda i consigli in vista della bella stagione per proteggere la nostra pelle, il Professor Marchetti non si vuole sdoganare dai suggerimenti tradizionali che consistono nei più classici degli accorgimenti: "non esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, soprattutto per i bambini usare buone creme solari e non pensare che l'abbronzatura sia sinonimo di bellezza: le donne più belle non hanno mai pensato all'abbronzatura!"

