Biblioteca di Sacrofano, polemiche sull'inaugurazione

E’ polemica a Sacrofano intorno all’inaugurazione della Biblioteca. L’appuntamento pubblico, infatti, si ricollega alle proteste contro l’ipotesi di realizzazione della discarica di Magliano Romano, che si trova a pochi chilometri di distanza. Così, il capogruppo di Alleanza Civica per Sacrofano, Tommaso Luzzi, contesta l'esito dell’iniziativa, puntando il dito contro il vertice della Giunta Comunale e il Presidente del Lazio Nicola Zingaretti. “Doveva essere l’ospite d’onore - afferma Luzzi - Però all’inaugurazione della Biblioteca ma non si è presentato”.

Dunque, è stata inutile la mobilitazione delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza al presidente della Regione. E dunque -accusa- L’iniziativa della sindaca -ha concluso- è stato un vero e proprio boomerang per l’amministrazione della Regione Lazio e per il Comune”. Nel comunicato, inoltre, si puntualizza che il gruppo di opposizione Alleanza Civica per Sacrofano, invitato all’iniziativa del Comune, non ha partecipato in segno di sostegno per le iniziative dei comitati No Discarica. Sull’ipotesi del sito di Magliano, peraltro, pende anche un ricorso al Tar, presentato da un’associazione, che rischia di dare uno stop all’iter autorizzativo.

