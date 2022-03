Gioielli unici, Loredana Manera stupisce tutti con la sua arte

Francesco Fredella 16 marzo 2022 a

Pietre preziose, gioielli e tanta arte. La storia di Loredana Manera inizia con la "LORO sas" nel 2016. Si tratta di una società che opera nel campo dell'oro, diamanti e orologi da polso, oltre che gioielli di ogni tipo - rigenerati - e messi sul mercato a un prezzo inferiore a quello in gioielleria. "Anche solo cambiando il colore della pietra, diventano gioielli unici con una nuova vita", racconta Loredana.



Attualmente, i negozi sono 3: Brescia, Montichiari e Gussago. "Ci piace accontentare i clienti che vogliono modificare i loro gioielli (che magari sono i gioielli della nonna e sono inutilizzati da anni) sotto i loro occhi creiamo delle proposte a seconda proprio dei loro gusti che mantengono così le tradizioni ma con un occhio attento alla moda del momento...", dice ancora Loredana.



Poi c'è il ramo aziendale Luxury Lovers, nato in piena pandemia nel 2020. "Luxury Lovers è il brand del gioiello personalizzato. E' nato grazie alla mia creazione e al lavoro di abili artigiani orafi italiani", racconta. Tutto è nato da una linea di gioielli in argento925 nei tre colori dell'oro, senza nichel. Praticamente, in questi gioielli sono i dettagli a fare la differenza. "Scelgo personalmente i materiali. Il cliente è al centro del "mio mondo ideale"; la mia mission è questa: far risplendere i clienti di nuova luce facendolo sentire cosi al centro dell'attenzione, al centro del mondo! Amo i dettagli, i particolari, la bellezza, la moda, il potere delle emozioni che un gioiello può suscitare...", conclude.

