Mattino 5, l'oroscopo di Ada Alberti rivela i giorni fortunati dell'Acquario. Capricorno nei guai ma gode la Vergine

Giada Oricchio 15 marzo 2022 a

a

a

Sette giorni sulla cresta dell’onda per Acquario e Vergine. Criticità per lo Scorpione e occhio alle spese per il Capricorno. L'oroscopo di Ada Alberti, astrologa di “Mattino Cinque”, per la settimana dal 14 al 20 marzo 2022 è pieno di avvertimenti per i segni d'Aria, d'Acqua, di Terra o di Fuoco ma prevede anche piacevoli sorprese.

ARIETE. State vivendo un periodo buono, di quelli un po’ più facili, un periodo libero e indipendente però riflettete molto su una scelta sentimentale che avete fatto. Si chiude un progetto di lavoro molto importante ed entra qualche soldino

TORO. Sulla professione siete tenuto d’occhio quando invece siete un po’ deconcentrati. Giove però vi aiuterà tantissimo.

GEMELLI. E’ sempre un segno favorito in questo periodo, più che altro nell’innovazione. Volete cambiare qualcosa nella vostra esistenza e potete farlo. Favoriti i viaggi e i trasferimenti.

CANCRO. Ci sono novità in merito al lavoro e a questioni finanziarie. Riflettete a fondo su un futuro investimento che vi piacerebbe fare.

LEONE. Ci sono confronti soprattutto in amore. Ricordate che ci vuole lealtà in questo periodo. Avete la possibilità di realizzare contratti nuovi.

VERGINE. Finalmente potete dire ciao a una vecchia collaborazione, si chiude un ciclo di vita e ne inizia un altro. Riflettete anche sulla vostra vita sentimentale, ma è un buon periodo.

BILANCIA. Avete fatto delle scelte e ci sono dei cambiamenti, ora state sicuramente meglio, ma dovete fare una selezione delle persone che vi stanno accanto.

SCORPIONE. E’ un periodo critico che però può darvi veramente tanto, quindi concentratevi e cercate di andare d’accordo con familiari, amici e colleghi di lavoro.

SAGITTARIO. Potrebbero arrivare novità sul lavoro, afferrate al volo l’opportunità che vi si presenta.

CAPRICORNO. Occhio alle spese, è un momento importante e dovete saper scegliere.

ACQUARIO. Semplicemente straordinario, un periodo tutto da vivere. Ci sono incontri per i single, mentre chi è in coppia ha qualche attrito.

PESCI. Si chiude una porta, si apre un portone per quanto riguarda il lavoro. Riflettete sull’ultimo incontro sentimentale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.